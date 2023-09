A közigazgatásban dolgozó, pénzügyekkel, finanszírozásokkal foglalkozó szakembereknek szóló tudásátadási platform létrehozása is felvetődött az MBH Bank első Önkormányzati Pénzügyi Akadémiáján. A felvetés szerint a platformon az államigazgatási szereplők, illetve a legkiválóbb hazai pénzügyi szakértők az aktuális szabályozási kereteket, finanszírozási lehetőségeket hozhatják közös nevezőre.

Fotó: Kovács Attila / MTI

Az MBH Önkormányzati Pénzügyi Akadémia éppen azt a célt szolgálja, hogy a közös platform megteremtésével segítse az önkormányzati szektort.

Hiszünk abban, hogy a közösség ereje és a szakmai tudás megosztása növeli az önkormányzati pénzügyi terület hatékonyságát és minőségét is egyben

– mondta Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.

A rendezvényen Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára arról számolt be, hogy a minisztérium jövőre is arra számít, hogy a közös erőfeszítéseknek köszönhetően az önkormányzati rendszer meg tudja őrizni pénzügyi stabilitását, és ebben segítség lehet az is, hogy az eddig ismert támogatási rendszer megmarad.