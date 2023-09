Hétfő kora délután, 13 órától újra ülésezik a parlament. Ezzel kezdetét veszi az őszi politikai idény. Mozgalmas időszak elé néz a magyar közélet, ez pedig az országgyűlés menetrendjéből is visszaköszön.

Szeptember 25-én megkezdődik az őszi ülésszak a parlamentben (Fotó: Kallus György / Világgazdaság)

A hétfői plenáris ülés legelején

Orbán Viktor napirend előtt szólal fel.

Ezt a Világgazdaság élőben tudósítja majd. A miniszterelnöki expozé kulcsfontosságúnak ígérkezik, hiszen kiderülhet belőle, milyen munkát tervez elvégezni a kormányzat a következő egy évben.

Az elmúlt időszakban a kormányfő számos nyilvános, illetve zártkörű beszédet tartott, amelyek rendre tartalmaztak utalásokat és iránymutatásoka a jövőre nézve. Ezek összegzése várható a hétfői felszólalásból, illetve konkrét döntési folyamatokra is fény derülhet. Közülük minden bizonnyal kiemelkedik majd az őszre ígért szigorítása a gyermekvédelmi törvénynek, illetve az úgy nevezett szuverenitásvédelmi törvénycsomag. Bár ezek elsődlegesen politikai, társadalmi kérdéseket szabályoznának, érdemes tisztában lenni azzal, hogy például a szuverenitási törvénycsomagban nagy eséllyel bekerülnek majd gazdaságvédelmi elemek is. Legalábbis erre lehet következik abból, hogy a Magyar Nemzet tudósítása szerint Orbán Viktor a kormánypártok esztergomi kihelyezett frakcióülésén arról beszélt, hogy a kulturális és a politikai szuverenitás mellett a gazdasági is támadás alatt áll, amit nem hagynak annyiban.

A gazdasági szuverenitásunkat támadják, amikor el akarják törölni a rezsicsökkentést, amikor a multinacionális cégeket védik, hogy szabadon emelhessék az árakat, és kereshessenek az embereken. Ki akarják csavarni a kezünkből azokat a szabályozó eszközöket, melyekkel a családokat védjük. És ha mindez nem lenne elég, be akarják engedni a magyar piacra a GMO-tartalmú, dömpingáras gabonát, és azt is meg akarják mondani nekünk, hogy honnan vásárolhatunk energiahordozókat és mennyiért

– sorolta. Azt is megjegyezte (igaz, ezt már a politikai szuverenitáshoz sorolta), hogy nyilvánvaló jogsértéssel tartják vissza a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Ez a pénz kétségkívül hiányzik a magyar gazdaságból, de hogy mekkora a jelentősége, az vitatott. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára például a hétvégén arra hívta fel a figyelmet, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében megvalósított fejlesztéseket is európai uniós forrásból kellett volna finanszírozni, de mivel az EU nem utalta el a Magyarországnak járó forrásokat, a magyar kormány megelőlegezte. Összességében 200 milliárd forintot juttattak így a településeknek. Szerinte lehet nyomást gyakorolni és visszatartani a forrásoka, de a magyar gazdaság olyan állapotban van, hogy ki tudja pótolni a saját bevételeiből és forrásaiból.

A uniós pénzek folyósításának rendezése nagyon érik, akár a szoros közeljövőben nyugvópontra érhet, ahogy küszöbön áll a 2023-as költségvetés felülvizsgálata is. Ez lesz az ősz talán másik legfontosabb történése. Ha módosítani kell a sarokszámokat, azzal a parlamentnek is lesz teendője. Ahogy a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) kiterjesztését, a csok plusz program benyújtását szintén várják az ősszel a kormánytól.

Visszatérve a hétfői napirendre, a napirend előtti felszólalásokat követően dönteni fognak az országgyűlés 2023-as őszi ülésszakának munkarendjéről. Később interpellációk és azonnali kérdések következnek. Az ülés várhatóan 21 óráig tart, hogy aztán kedden 9 órától folytatódjon. Ekkor fognak vitázni egyebek mellett az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről is. De ismert a teljes szeptemberi-októberi ülésterv is. Ez alapján egyelőre az látszik, hogy az előterjesztések között van

a Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat,

a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló törvényjavaslat,

az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat,

a köztársasági elnök által Alaptörvény-ellenesség miatt visszaküldött, az Országgyűlés 2023.07.04-i ülésnapján elfogadott "Az állami építési beruházások rendjéről" szóló törvény,

vagy az egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat is.

Hogy ezekből aztán mi kerül ténylegesen a ház elé, az jelenleg bizonytalan. Mindenesetre az országgyűlés hétfőtől megkezdi a munkáját, méghozzá feszített tempóban: októberben minden héten tartanak majd üléseket.