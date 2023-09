A mai nap során Nagy István agrárminiszter Bukarestben, Szófiában és Pozsonyban is tárgyalni fog arról, hogy az uniós jogszabály szabta határidő lejárata után is fenntartsák az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat.

Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld





Csak összefogva védhetjük meg a gazdák érdekeit. Ma három agrárminiszter kollégámmal is arról egyeztetek, hogy az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali korlátozásokat szeptember 15. után is fenn kell tartani legalább az év végéig

- közölte a Faecebook oldalán Nagy István szakminiszter. Hozzátette: mindig és minden körülmények között a gazdák érdekeiért járnak el.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy nem javult a helyzet a magyarországi gabonapiacon, az árak továbbra is a mélyben, a piac pang. Közben közeleg az ukrán gabona importtilalmi időszakának vége. Nagy István éppen ezért már augusztus végé bejelentette, hogy amennyiben az Európai Bizottság nem hosszabbítja meg az ukrán gabona szeptember 15-én lejáró behozatali tilalmát, akkor Magyarország önhatalmúlag is meglépi ezt. Hasonlóan nyilatkoztak az elmúlt hónap során a lengyelek és a románok is.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) elnöke az M1-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy a százmilliárd forintot közelíti a veszteség, amelyet a gabonatermesztők – beleértve a kukoricatermelőket is – elszenvednek.

Közben Ukrajna azzal fenyegetőzik, hogy a Kereskedelmi Világszervezethez fordul, ha Brüsszel ebben a hónapban nem oldja fel az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátozásokat - írja a Politico.