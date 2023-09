Hamarosan már Villányig autózhatunk az M6-os autópályán

Horvátországban már ezen a héten nekilátnak a magyar határig tartó autópálya építésének. A magyar oldalon néhány hónap múlva már be is fejeződnek ennek a projektnek a munkálatai. A tervek szerint Magyarországon 2024 márciusában már forgalomba is helyezik az M6 új szakaszát egészen a villányi csomópontig.

Fotó: Facebook / Főmterv

A magyar–horvát közlekedési munkacsoport legutóbbi ülésén foglalkozott az M6-os autópálya horvát határig terjedő szakaszával. Bóly és Ivándárda között a sztrádát január végéig fogják felépíteni, ezt követően adják át a forgalomnak márciusban Villányig az utat. A munkacsoport ülésén Hargitai János országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a horvát oldalon a Pélmonostor és a határ közötti szakasz munkálatai 18 hónapot vesznek majd igénybe. Ez azt jelenti, hogy az 5 kilométeres út átadása 2025 márciusában történhet meg – írta meg a mohacsiujsag.hu.

2025 tavaszán Magyarország és Horvátország egy ünnepélyes megnyitó keretében adja át a két országot összekötő autópályát.

Amint az M6-os teljes egészében elkészül, Budapest és a horvát határ között egy 300 kilométeres egybefüggő autópálya áll majd az utazók rendelkezésére.