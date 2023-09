A kormány nemzetgazdasági szempontból, valamint gazdaságfejlesztő és munkahelyteremtő jellegéből fakadóan is kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított a napokban egy meg nem nevezett, halmajugrai építőipari alapanyag beruházást. A projektről azonban már tudható néhány fontos részlet a közmeghallgatáson elhangzottak alapján, amelyről a Heol.hu tudósított.

A térségben is lehet bőven vevője a kőzetgyapotnak (képünk illusztráció)

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Eszerint az ősztől kőzetgyapot-gyár épül mintegy 20 milliárd forintból a Mátrai Erőműtől bérelt 10 hektáros területen. A földmunka az ősszel indul, a technológiát 2024. májusa és októbere között telepítik, majd következhet a próbagyártás. A piacon 2025. januárjától jelenne meg az 1,2 hektár alapterületű üzem terméke. A hír nem tér ki a majdani foglalkoztatottak számára, ami a beruházás munkahely-teremtő volta és amiatt is érdekes, hogy Halmajugra az egyike annak az 1624 településnek, amelyek a jogszabály szerint felzárkózónak és kedvezményezettnek számít.

Még keresettebb termék lehet a kőzetgyapot

A beruházó a budapesti MIP Alapanyaggyártó Zrt. A társaságot a fenti beruházásra 50-50 százalékos tulajdonosi hányaddal alapította idén a Masterplast Nyrt. és a Market Építő Zrt. Terméküket belföldre és a régiós piacra szánják, 2027-től jelentős igényre számítanak iránta a nettó zéró energiafelhasználású házakkal kapcsolatos uniós irányelv miatt, ahogyan az ukrajnai háború utáni újjáépítés is óriási keresletet generálhat. A záhonyi határátkelő bő 200 kilométerre van Halmajugrától.

A kőzetgyapot alapanyagai a bazalt, kohósalak, bauxit és dolomit vagy mészkő. A kész áru használható például épülethomlokzathoz, válaszfalnak, lapostetők szigetelésére és hangszigetelésre is.

A gyár kapacitása évi 35 ezer tonna lesz, a munka négy műszakban folyik majd.

Az alapanyagokat és a készterméket naponta várhatóan mintegy 25 teherautó szállítja, ami a tevékenység környezetterhelése miatt fontos. A Heol.hu ki is emelte, hogy mivel a kőzetgyapot nem túl nehéz, a teherautók nem fogják rongálni az utakat, és a számuk sem növeli a forgalmat számottevően. A beruházás vélelmezett hatásterülete negyven településre terjed ki.

Az alkalmazandó technológiát a cikk zöldnek, fenntartható és energiatakarékosnak írja, további részletek nélkül. Ugyanakkor ismert, hogy a termeléshez szükséges villamos energia lényegében helyben lenne: a Mátrai Erőmű a majdani gyár szomszédságában működik, az erőmű telephelyén néhány év múlva létesülne egy legfeljebb 650 megawattos gázüzemű erőmű, naperőmű pedig már most is van a környéken bőven, és telepítenek újabbakat is. (Igaz, ezekre nem alapozható folyamatos gyártás.)

Az ipari park az erőműtársaság régi terve

A gyár mátrai megjelenése beleillik a Mátrai Erőművek ambiciózus, megvalósuló félben lévő ipari parki tervébe. E tervek mintegy három éve, a lignitblokkok majdani leállítása miatt kerültek előtérbe, igaz, a legújabb elképzelések szerint – az energiaimport csökkentése érdekében – leállításukra később kerülne sor. Mindazonáltal 2021 végén a társaság akkori elnök-vezérigazgatója, Oravecz Zsolt akkor arról beszélt a Világgazdaságnak, hogy a parkba, amelynek az üzemeltetéséhez mintegy 1100 dolgozóra les szükség, új iparágakat, új ipari teljesítményeket kívánnak bevinni.

A meglévő ipari park bővítése érdekében egy 18 projektből álló programot terveztek.

„Ebbe beletartozik két leányvállalatunk, a gépgyártó és a mélyépítő cégek versenypiac- és exportképessé tétele is. A 18-ban van olyan projekt, amely a körforgásos gazdasághoz, a hulladékkezeléshez kapcsolódik, lennének nonprofit tevékenységek, és profitorientáltak is, amelyekhez megfelelő árú villamos energiát, gőzt, technológiai szolgáltatásokat tudunk eladni. Ez a program mintegy 50 milliárd forintnyi beruházást igényel. A nonprofit vállalkozásokon kívül mindnek önállóan üzletképesnek kell lennie” – mondta akkor Oravecz Zsolt, aki még a tavaikban indítandó haltenyésztés lehetőségéről is beszélt. Persze, e tervek azóta változhattak, de a kőzetgyapotgyártás indítása sínen lévőnek tűnik.