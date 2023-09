Hoppon maradt idén a diólégy, lesz bejglibe aprítani való

A tavalyi aszály után idén a közepesnél jobb diótermés várható, mind mennyiségileg, mind minőségileg. Az utóbbi terén különösen nagy lehet az előrelépés – közölte a Boon érdeklődésére a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakmai referense, Kocsis Márton.

Fotó: Szalay Károly / Kisalföld

Kocsis azt is elmondta, hogy Somogyban már meg is kezdődött a betakarítás és az első tapasztalatok szerint mind a gyümölcsméret, mind a beltartalom (kitelt gerezdek), színeződés (szép világosbarna) jónak mondható. A csonthéjas gyümölcsnek jót tett az is, hogy

idén elmaradtak a tavaszi fagyok, és a tavalyi 250 mm csapadék helyett idén már 615 mm hullott. Igaz, a sok eső növényvédelmi problémát is okozott.

Nagyüzemi körülmények között a dióburok-fúrólégy sem okozott gondot, a bakteriális fertőzésekkel azonban meggyűlt a baja a gazdáknak. A termés azonban vármegyénként eltérően alakult, így Vas vármegyében például a nagyüzemi körülmények között kiváló termés várható.

Azonban a szórványdiósokban már nagyobb gondot okozott mind a Xanthomonas, mind a dióburok-fúrólégy, és a vármegyében a szórványosdiósok aránya közel 50 százalék. Szabolcsban az árutermelő ültetvényeken mind a legyek, mind a bakteriális fertőzések problémáját tudták orvosolni, miközben a gyümölcsméret kedvezően alakult.