Megerősítette Magyarország Baa2-es besorolását a Moody's és a stabil kilátást is fenntartotta – derült ki pénteken késő este a Moody's Investors Service jelentéséből.

A Moody's szerint Magyarország továbbra is stabilan befektetésre ajánlott (Fotó: Shutterstock)

Az amerikai székhelyű, a világ egyik legnagyobb kötvény-hitelminősítőjének ez volt az idei második felülvizsgálata Magyarországról, várhatóan több nem lesz 2023-ban.

Az eddig besorolás tehát Ba2 volt stabil kilátás mellett, vagyis nincs változás.

Ez továbbra is azt jelenti, hogy a magyar adós- és kötvénybesorolás bőven a befektetésre ajánlott kategóriában van. Két rontás kellene ahhoz, hogy kikerüljön innen és kvázi bovliként értékeljék a magyar papírokat.

A két másik, nagy globális szereplő már korábban, még az év elején meghozta a maga döntését. A Fitch akkor még meghagyta az osztályzatot, de a kilátást negatívra módosította, a Standard & Poor's (S&P) viszont ténylegesen leminősítette az országot. A Moody's legutóbb 2021 őszén ítélte meg a magyar gazdaságot, akkor egyébként pozitívan és felminősítést adott. Azóta nem nyúlt a besoroláshoz.

Azt ugyanakkor fontos látni, hogy Magyarország jelenleg mindhárom nagy és tényleges befolyással bíró hitelminősítőnél befektetésre ajánlott.

Mi az erőssége a magyar gazdaságnak?

A Moody's hosszabban ír arról, hogy miért tartotta fenn Magyarország osztályzatát. Szerinte

a középtávú növekedési kilátások szilárdak,

rendelkezésre áll a szakképzett munkaerő,

az EU országai közül itt az egyik legmagasabb a munkaerő-termelékenység,

a szilárd a gazdasági infrastruktúra,

az EU országai közül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a társaságiadó-kulcs,

és dicsérte az európai termelési hálózatokba való masszív integrációt is.

"Ezek a tényezők mind növelik az ország vonzerejét a külföldi vállalatok számára" – emelte ki a cég. Azt is megjegyezte, hogy a költségvetés szilárd, az államadósság csak mérsékelten magas és viszonylag erős az adósságfizetési képesség.

Hogyan reagált a kormány a Moody's jelentésére?

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a döntés nyilvánossá válása után frissen úgy értékel, hogy a magyar gazdaság a Moody’s szerint is állja a sarat. "Magyarország gazdasága erős, egyaránt ellenáll az immár évek óta egymást követő válságok és a gazdasági sokkok sorozatának" – fogalmazott. Szerinte a kormány intézkedései hatékonyan működnek, amelynek eredményeképpen Magyarországgal szemben töretlen a nemzetközi befektetői és piaci bizalom. Ennek kapcsán emlékeztetett rá, hogy az idei évben az Eximbank és a Magyar Fejlesztési Bank is rendkívül jelentős érdeklődés mellett bonyolított le forrásbevonást, továbbá a külföldi működőtőke beáramlása is folyamatos hazánkba. Arról is beszélt, hogy az első félévben látott kedvezőtlenebb teljesítményt követően a gazdaság gyorsan vissza fog pattanni, így

2024-ben újra dinamikusan, 4 százalékkal növekedhet a GDP.

Jelezte, hogy a kormány elhivatott Magyarország pénzügyi helyzetének stabilitása és erősítése iránt, ezért szigorú költségkontrollt tartva elkötelezett az alacsony hiánycél mellett úgy, hogy folyamatosan csökkenti az államadósság szintjét is.