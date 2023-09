Magyarországon a 3 év alatti gyermekek 62 százalékát kizárólag a szüleik nevelték 2021-ben, míg az Európai Unióban ez az arány megközelítőleg 50 százalékos volt. Tavalyelőtt az EU-ban a hároméves és az iskolaköteles kor közötti gyermekek 87 százaléka részesült hivatalos gyermekgondozásban, miközben Magyarországon az óvodai nevelés ekkortól már államilag kötelező.

Magyarországon a három évüket betöltött kisgyermekek számára kötelező óvodába járni.

Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

„Ám, cseppet sem mindegy, hogy az intézményi nevelés költségeiből mennyi hárul a családra. Az UNICEF jelentése szerint például Írországban, Új-Zélandon és Svájcban két átlagkeresőnek számító házaspár esetében az egyik fizetésének harmadát-felét kellene elköltenie ahhoz, hogy két gyermeket gyermekgondozásba tudjanak elhelyezni” – áll az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány összefoglalójában.

Hazánkban törvény szabályozza a költségeket

Magyarország igen kedvező helyet foglalt el az UNICEF rangsorában, a fizetések 6–9 százalékáig terjedő gyermekellátási költségekkel. A törvény szabályai szerint a bölcsődei, mini bölcsődei személyi térítési díj összege étkezéssel együtt nem haladhatja meg a család egy főre eső nettó jövedelmének a 25, étkezés nélkül a 20 százalékát, munkahelyi és családi bölcsőde esetén pedig az 50 százalékát. Továbbá sok, különböző szempontokból hátrányos helyzetű gyermek kormányzati kedvezményben részesül – írja a csalad.hu.

A nevelési kiadásokra vonatkozó adatokat pénzügyi évekre, nem pedig tanévekre vonatkozóan állítja össze az Eurostat. Az intézményi jellegű, bölcsődei és óvodai ellátás finanszírozását különböző források biztosítják: a kormányzat (állami források), a nem oktatási magánszektor (háztartások és egyéb magánszervezetek), illetve nemzetközi szervezetek.

Az összes olyan európai államban, amelyről rendelkezésre állnak adatok, a bölcsődei és óvodai nevelésre fordított pénzügyi források főként a kormányzattól származtak 2020-ban. Ez a közkiadások aránya 2020-ban a ciprusi 64 százaléktól a luxemburgi 96,6 százalékig terjedt.

Magyarországon a domináns kormányzati finanszírozás mellett (86,6 százalék) a magánszektor is szerepet vállalt a kisgyermekkori nevelés kiadásainak finanszírozásában (13,4 százalék).

Az Európai Unió céljai a kisgyermekkori gondozásban

Az idősödő társadalom problémája, illetve az ebből is fakadó, az utóbbi években Európa-szinten erősödő munkaerőhiány is arra készteti a kormányzatokat, illetve munkaadókat, hogy segítsék a kisgyermeket nevelő édesanyák munkaerőpiaci visszatérést. Egy éve adta ki az Európai Bizottság az Európai Gondozási Stratégiát. Ebben azt a javaslatot tették a tagállamoknak, miszerint 2030-ra a 3 év alatti gyermekek 50 százaléka bölcsődei, a 3 éves és iskolaköteles kor közti gyermekek 96 százaléka pedig óvodai gondozásban részesüljenek (utóbbi része az Európai Oktatási Térség céljainak is). E célt Magyarország mellett több tagállam – például Svédország, Spanyolország, Belgium – is teljesítette már 2021-ben.

A korai gyermekkorban, különösen hároméves kor előtti gondozási-nevelési befektetések különösen értékesek lehetnek, mivel ekkor van az agy fejlődésének legkritikusabb szakaszában.

Magyarországon a hivatalos gyermekgondozásba vett 3 év alatti gyerekek aránya a 2011-es 8 százalékról 2021-re 13,8 százalékra nőtt az Eurostat (2023) adatai szerint.

Idehaza kiemelt fontosságú a bölcsődei ellátás bővítése, elérhetővé tétele. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a bölcsődei férőhelyek száma a 2017-es 46,5 ezerről 2022-re 55,37 ezerre nőtt, és 2022. május 31-én több mint 50 ezer kisgyermeket láttak el a hazai bölcsődék.

Romániában csak minden második gyermek vesz részt intézményi gondoskodásban.

Fotó: Shutterstock

Az óvodai nevelésben-fejlesztésben a gyermekek fejlesztik nyelvhasználatukat és szociális készségeiket, elkezdik erősíteni logikai és érvelési készségeiket, illetve arra ösztönzik őket, hogy fedezzék fel az őket körülvevő világot és környezetet. Az Európai Unióban 2021-ben a hároméves és az iskolaköteles kor közötti gyermekek 86,6 százaléka részesült hivatalos gyermekgondozásban, de e tekintetben is jelentősek az eltérések a tagországok között. Magyarországon minden 3 éves és iskolaköteles kor közti gyermek óvodába jár. A skála másik végén Románia áll, ahol csak minden második gyermek vesz részt intézményi gondoskodásban.

Családi költségek a világon Az UNICEF 2021 júniusában kiadott jelentésében megvizsgálta a magas jövedelmű országokban a gyermekgondozás megfizethetőségét. E szerint, ha a gyermekgondozás drága, a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek felerősödnek, ami a nőket visszatartja a munkába való visszatéréstől. Az összes magas jövedelmű országban egy átlagbért kereső házaspárnak az egyik fizetésének 14 százalékát kellene költenie arra, hogy két (2 és 3 éves) gyermeket teljes nappali gyermekgondozásba járasson (nettó költségek állami és egyéb támogatásokat követően). Ingyenes a gyermekgondozás Chilében, Máltán és Olaszországban, s a legtöbb magas jövedelmű ország nagymértékben támogatja a hátrányos helyzetű csoportok gyermekgondozását. addig az Egyesült Államokban, Cipruson és Szlovákiában egy alacsony keresetű szülőnek a fizetése majdnem felét is gyermekgondozásra kell költenie (az alacsony jövedelmet az országos átlagbér kétharmadában állapította meg az UNICEF).