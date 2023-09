Két olyan budapesti útvonalát is bezárja novembertől a Ryanair, amelyet eredetileg meghirdetett a téli időszakra is, és sokáig árusította is rájuk a jegyeket – írja az Okosutas.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az egyik East Midlands, a másik Göteborg, ráadásul a svéd városba egy éve még a két légitársaság is repült,

most azonban a Wizz Air után a Ryanair is megszüntette járatát, tehát sok év után először nem marad közvetlen járat Magyarországról Göteborgba.

A lap szerint a Ryanair viszonylag ritkán töröl teljes útvonalakat egy-két hónapon belül, ez inkább a Wizzre jellemző. Most viszont ilyet léptek, korábban a teljes téli időszakra árulták a jegyeket East Midlandsre és Göteborgba is. Ez teljesen más, mint amikor eleve nem hirdetnek meg télre egy útvonalat, így zár be nyár végén például Bournemouth, Poznan és Rimini.

Persze ezeknél se tudhatjuk, hogy jövő nyárra visszatérnek-e, ez majd akkor derül ki, amikor meghirdetik a jövő nyári menetrendet – várhatóan október tájékán

– jegyzi meg a portál.

A Wizz Air idén a Budapest–Akaba útvonalát szüntette meg, de ugyanerre a sorsra jutott korábban a Budapest–Frankfurt járat is.