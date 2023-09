Látványosan bővült a legfontosabb közeli küldőországok beutazása idén július végéig – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). Ezek Lengyelország, Csehország és Románia. Az MTÜ arra hívta fel a figyelmet, hogy innen mind a bázisévnek számító 2019-hez, mind pedig 2022-höz viszonyítva több vendég kereste fel Magyarországot.

A nyár közepéig csaknem háromszázezer román turista érkezett Magyarországra 2023-ban. Fotó: Shutterstock

Ennek alátámasztására pontos adatokat is ismertettek. A tavalyi azonos időszakhoz képest

Lengyelországból 31,

Csehországból 25,

Romániából pedig 23

százalékkal látogattak többen hazánkba. A romániai érdeklődés azért is kiemelkedő, mert még a 2019-es rekordév adatait is jócskán megugorják az idei vendégforgalmi adatok. Mindez azt jelenti, hogy 2023 júliusáig a 2019-es év azonos időszakához képest 18 százalékkal több, összesen 294 ezer vendég érkezett Romániából. A csehek 7 százalékos növekedést mutatnak, és mintegy 255 ezren jöttek. A lengyelek 5 százalékos bővülés után 265 ezres létszámot produkáltak. A vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma hasonló arányban emelkedett, és meghaladta a kétmilliót, ezzel tetemes bevételt eredményezve a magyar szálláshelyeken.

Miért jönnek Magyarországra a lengyelek, a csehek és a románok?

Az MTÜ szerint mindhárom ország turistáiban közös, hogy keresik a vidéki turisztikai attrakciókat, szívesen szállnak meg vidéki településeken, és előnyben részesítik a magánszálláshelyeket is. A lengyel, cseh és román turisták elsősorban a kulturális látnivalók, a gasztronómia, a fürdők, valamint az aktív turisztikai lehetőségek miatt utaznak ide. A fiatalabbak elsősorban Budapestet, míg az idősebb generáció tagjai inkább a vidéket választják nagyobb számban. Erre is vannak számok: a cseh beutazók vendégéjszakáik 23 százalékát foglalják le fővárosi, 77 százalékát pedig vidéki szálláshelyeken. A lengyeleknél ez az arány 35 és 65, míg a román turistáknál 38 és 62 százalék.

Hová utaznak Magyarországon a lengyelek, a csehek és a románok?

Az is kiderült, hogy a vidékre utazó csehek több mint negyede a Bük-Sárvár turisztikai térséget célozta,

a román vendégek főként Debrecen és térségét,

valamint Gyula és térségét keresték fel szívesen, de a 44 év alattiak körében népszerű volt Hajdúszoboszló és Szeged is. Ugyancsak Debrecen és térsége volt a kedvelt úti céljuk a lengyel turistáknak is. Közülük a 35‒44, illetve 45‒54 éves korosztály a főváros és a hajdúsági vármegye mellett szívesen kereste fel Hajdúszoboszlót és Egert is. Érdekesség, hogy a lengyeleknél legmagasabb a gyerekekkel érkező családok aránya.

Míg a cseh és román turisták elsősorban a szállodákat preferálják − a Csehországból és Romániából érkezőknek is több mint fele foglalt hotelszobát −, a lengyelek szívesebben választják a magán- és egyéb szálláshelyeket. A Lengyelországból érkező foglalások 39 százaléka szólt ebbe a szegmensbe. Érdemes kiemelni, hogy a lengyel turisták kedvelik leginkább a kempingeket, foglalásaik 18 százaléka ide érkezett. Ugyanakkor számos cseh és román vendéget is köszönthettek a hazai magánszálláshely-üzemeltetők, hiszen a Csehországból érkező foglalások 23, a Romániából érkezők 31 százalékát regisztrálták ilyen kategóriában.