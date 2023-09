Életkori korlátok A diákszámlák általában 18 éves kortól nyithatók, sokszor még akkor is, ha a fiatal már korábban is rendelkezett egy másik diákszámla-konstrukcióval. Meglévő diákszámlások az újra – sokszor automatikusan – átszerződnek 18 éves korukban. A felső korhatár pedig általában 25-26 év. Fontos lehet még tudni, hogy nem minden bank követel meg hallgatói jogviszonyt a kedvezményekhez. A Gránit Banknál például nem szükséges igazolni ezt, a Raiffeisen Bank pedig külön hangsúlyozza, hogy a Yelloo számlakonstrukciót mindenkinek nyújtja, aki nem töltötte még be a 26. életévet. Ezért bizonyos kedvezményes bankszámla-konstrukciókat azok is igénybe vehetnek, akiknek nincs hallgatói jogviszonyuk, ám még nem töltötték be a 25-26 éves életkort. A diákszámlanyitáshoz az UniCreditnél sincsen szükség diákigazolványra.