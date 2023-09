Még nem tudni, lesz-e kötelező biztosítás az elektromos rollerekre Az utóbbi időben a rollerek a figyelem középpontjába kerültek nemzetközi és magyarországi szinten egyaránt – hívta fel a figyelmet a Netrisk. A cég közleményéből kiderült, hogy Párizsból például kitiltották a bérelhető, más néven közrollereket. Bár Magyarországon ilyenre nem került sor, de a rollerek száma az elmúlt években szintén megtöbbszöröződött, ezért indokolt a szabályozás. Az eddig megjelent kormányzati nyilatkozatok szerint készül a KRESZ módosítása, amely rendezheti a rollerek, ezen belül is a villanyrollerek helyzetét. Az eddig megismert tervek szerint a maximum 25 kilométer per órás végsebességű rollerek kerékpárnak minősülnének, míg az ennél gyorsabbak segédmotoros kerékpárnak. Az egyelőre kérdés, hogy kötelező lesz-e biztosítást kötni rájuk, mindenesetre a segédmotoroknál erre szükség van – derül ki a Netrisk összeállításából. Németországban például a villanyrollerekre kötelező biztosítást kell kötni, csak 14 évnél idősebbek használhatják, és maximum 20 kilométer per órás sebességgel mehetnek. A kérdés Magyarországon is egyre fontosabb, a Jövő Mobilitása Szövetség szakértőinek becslése szerint ugyanis ma már 80-100 ezer roller van használatban Magyarország útjain. Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója szerint ez igen jelentős mennyiség, így a közlekedési kockázattal is számolni kell.