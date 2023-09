A trendfordulót már felfutás követi az ingatlanpiacon a Duna House friss ingatlanbarométere szerint. Ezt mind az ingatlan-, mind a jelzálogpiaci adatok, de a cégcsoport ügyfélaktivitási mutatói is jelzik és a növekvő CSOK-os érdeklődés már az adásvételek számában is látható.

A múlt hónap 8213 adásvétele az idei évben a második legtöbb és bár a tavalyi év azonos időszakához képest ez még 16 százalékos csökkenénes, júliushoz képest már 35 százalékos növekedésnek felel meg.

A növekedés ráadásul folytatódhat a következő hónapokban is a legfrissebb CSOK-enyhítés és a Duna House belső ügyfélaktivitási mérőszámai alapján is. Az ingatlanközvetítő így innentől kezdve a tavalyinál erősebb ingatlanpiacra számít, amit a hitelpiaci adatok is megerősítenek. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkájának, a Credipass-nak a hazai adatai alapján augusztusban 61 milliárd forintos volumen becsülhető, ami az idei év legerősebb jelzáloghitelpiacát jelenti.

Fotó: Bach Máté

A panellakások árszintje idén augusztusban korrigált, miután tavaly a rezsivédett címke hajtotta ezen lakások négyzetméterárait, így a múlt hónapban országszerte stagnálás vagy enyhe csökkenés volt tapasztalható, ami alól csak az előző év azonos időszakához képest 7 százalékos emelkedés volt az árakban. Vidéken 4-5 százalékot változtak az irányárak, amihez 5-6 százalékos vevői alku társult, míg Budán az erősebb vevői alku vitte lejjebb a négyzetméterárakat.

A téglaépítésű lakások vidéken 3-5 százalékkal lettek drágábbak a tavalyi szinthez képest augusztusban, míg az irányárak 7 százalékot változtak mind a keleti, mind a nyugati országrészben, 8-9 százalékos alku lehetősége mellett.

Az elkelt budai téglaépítésű lakások négyzetméterára meghaladta az 1 millió forintot, míg a a belvárosi lakásoknál az 950 ezer forint körül mozgott. A legjelentősebb irányárváltozást a pesti és a belvárosi ingatlanok esetében mutatták az adatok. Az alku a fővárosi téglalakások esetében területtől függetlenül 5 százalék volt.

Az ingatlanok forgásai sebessége a pesti belváros kivételével minden ingatlantípus esetén lassult tavaly augusztushoz képest.

Leggyorsabban a Duna House által közvetített lakások közül a panelek keltek el a cég augusztusi adatai alapján, míg a belvárosi téglalakások már a korábbinál egy hónappal gyorsabban, kevesebb mint 5 hónap alatt keltek el.

Budapesten a vevők 29 százaléka befektetési céllal vásárolt, amit a vásárlások több mint negyedét jellemző nagyobb lakásba költözés követett mint legnépszerűbb vevői cél. Az adásvételek 20 százalékát adták az első lakást vásárlók, ami 4 százalékpontos növekedést jelent. Erre a célra átlagosan 41 millió forintot költöttek, míg a befektetési célú vásárlók 55 millió forintot fordítottak az ingatlanok megvételére.

A múlt hónapban vidéken is a befektetések jelentették a legfőbb motivációt (27 százalék), amit 25 százalékos aránnyal az első lakást vásárlók követtek. Vidéken erre a célra átlagosan 31 millió forintot, befektetési célra 32 millió forintot szántak a vásárlók.

Az eladók Budapesten elsősorban korábbi befektetésüket értékesítették (29 százalék), amit 27 százalékos aránnyal követett a nagyobb ingatlanba kötözés miatt eladás, míg a vidéki adásvételeknél az első helyen (30 százalék) az örökség értékesítése volt idén augusztusban is, de magas, 27 százalékos arányban döntöttek korábbi befektetésük eladása mellett a tulajdonosok.