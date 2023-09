Az Ukrajnából a szomszédos tagállamokba irányuló gabonakivitel tilalmát előíró rendkívüli intézkedést továbbra is fent kell tartani – közölte a tárca közleménye szerint Nagy István agrárminiszter, aki Florin-Ionut Barbu román mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárcavezetővel egyeztetett kedden Bukarestben.

Fotó: Pelsőczy Csaba

A miniszter szerint a szeptember 15-én lejáró uniós importtilalmat igazoló rendkívüli körülmények továbbra is fennállnak, ezért az ukrán gabona behozatali korlátozását továbbra is meg kívánjuk őrizni. Hangsúlyozta, a tranzitszállításokat Romániához hasonlóan mi is engedjük, nem akarunk Ukrajnának ártani, a gazdáink versenyképességét azonban meg kívánjuk őrizni. Véleménye szerint azon kell tovább dolgozniuk, hogy az ukrán gabona minél gyorsabban a kikötőkbe érjen, és megtalálja korábbi hagyományos piacait Észak-Afrikában vagy a Közel-Keleten.

Nagy István rámutatott arra is, hogy a magyar felvásárlási árak alacsonyabbak a tőzsdei áraknál, ami jelentős nehézséget okoz a termelőknek. A felvásárlók emiatt kivárnak, s ennek következtében lényegében lefagyott a piac. A miniszter kitért arra is, hogy az őszi talaj-előkészítéshez és a vetési munkálatokhoz forrást kell biztosítani a gazdálkodóknak. Ebben a helyzetben segítséget nyújthatnak a kamattámogatott hitelek.

A miniszter hangsúlyozta azt is, hogy az ukrán gabonabehozatali tilalom meghosszabbításának kérdéséről a mai nap bolgár és szlovák agrárminiszter kollégájával is egyeztetni fog. A megbeszélésen a sertéspestis kérdése is szóba került, Románia szigorú intézkedéseket hozott a fertőzés feltartóztatása érdekében, és tetemes forrásokat különített el az állattartó telepek fejlesztésére.