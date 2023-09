Hétfőn délután hivatalában fogadta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Magyar Bankszövetség elnökségét, köztük Jelasity Radovánt, a szövetség elnökét. A részt vevő felek egyetértettek abban, hogy a magyar pénzügyi rendszer szereplői, különös tekintettel a bankokra, stabilan működnek, likvidek, tőkeerősek, továbbá a működés jövedelmezősége is kedvező képet mutat – írta a minisztérium. A miniszter a tárgyaláson kifejtette:

a bankszektor előnyös helyzetéből fakadóan elvárható, hogy erőteljesebben működjön közre a hitelpiac befagyásának megakadályozásában, az egészséges hitelezés és a növekedés helyreállításában.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy 2023 az infláció letörésének és egy számjegyűre csökkentésének az éve, 2024-ben pedig a növekedést kell helyreállítani.

A gazdaságfejlesztési miniszter kitért arra is, hogy a bankszektorban extraprofit képződik, ezért indokolható a korábbinál magasabb extraprofitadó kivetése és új bankadó bevezetése is. Azonban erre a pénzre jelenleg a gazdaságnak nagyobb szüksége van, mint a költségvetésnek, ezért a kormány azt várja el a bankoktól, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyenek a hitelezés helyreállítására:

továbbra is aktívan működjenek közre az olyan kamattámogatott állami hitelprogramokban, mint például a Széchenyi-kártya program, a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram vagy a leendő CSOK+, továbbá dolgozzanak ki új lépéseket a lakáscélú és piaci hitelek felpörgetésére.

A bankszövetség és a gazdaságfejlesztési miniszter megállapodott abban, hogy a bankszövetség lehetőség szerint egy héten belül a kormány elé terjeszt egy olyan intézkedési tervet, amely felvázolja, hogy a bankszektor mit kíván tenni a hitelezés helyreállításáért.

Nagy Márton összegzésképpen kiemelte, hogy a kormány eddig is és ezután is a családok és a vállalkozások oldalán áll. A bankokat érintő eddig kivetett extraprofitadó a családokat érintő rezsivédelem fenntartását, azaz a költségvetést finanszírozta, azonban most az ügyfelek hitelhez való hozzájutását kell megkönnyíteni. Emiatt új bankadó kivetése helyett a bankoknak olyan vállalásokat kell tenniük, amelyekkel a családok és vállalkozások működését, továbbá a fogyasztás és gazdasági növekedés beindítását segítik, tehát a bankoknak a gazdaság világát kell finanszírozniuk.