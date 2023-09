Felgyorsítják a magyar kormányzat és az Európai Bizottság (EB) tárgyalásait, hogy a november végi gyakorlati határidőre megegyezés születhessen Erasmus-ügyben – közölte Navracsics Tibor, az európai uniós források felhasználásáért is felelős területfejlesztési miniszter, aki a mai nap során Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszterrel együtt Brüsszelben tárgyalt az Európai Bizottság képviselőivel.

Bóka János és Navracsics Tibor immár együttes miniszteri erővel tárgyalt Brüsszelben.

Fotó: Bóka János Facebook

A magyar delegáció az EB három tagjával egyeztetett: Maros Sefcovic alelnökkel, Johannes Hahn költségvetésért felelős biztossal és Elisa Ferreira kohézióért és reformokért felelős biztossal.

Mi volt a három fő téma?

Az augusztus 1-jétől már nem államtitkári, hanem miniszteri minőségben tevékenykedő Bóka János elmondta: három csomóponti témakör köré csoportosultak a mai tárgyalások.

Ezek közül az első az EU Tanácsának a soros féléves elnöksége, amit 2024 második fél évében Magyarország tölt majd be, most ennek az előkészületeiről is tanácskoztak, kitérve a versenyképességre, a demográfiai és kohéziós célokra. A második pont az ősz meghatározó politikai ügyei voltak, ezek közül is elsősorban a hétéves EU-s költségvetés. A harmadik napirendi pontot a Magyarországtól visszatartott EU-s források jelentették.

A magyar kormány kész folytatni a tárgyalásokat, méghozzá konstruktívan és a lojális együttműködés szellemében

– összegzett Bóka János, hozzátéve: a javaslat lényege, hogy a tárgyalások politikai és technikai szintjeit határolják el a gyorsabb előrehaladás érdekében, mert rengeteg labda pattog rengeteg térfélen, ezért kell a koordináció.

Áttörés heteken belül?

Navracsics Tibor hozzátette: a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, illetve az Erasmus+ és a Horizont Európa oktatási és kutatási programok témakörében főleg Johannes Hahnnal egyeztettek, sőt, megállapodtak vele abban, hogy felpörgetik a tárgyalásokat, mivel november végéig meg kéne egyezni ahhoz, hogy 2024 nyarától is biztosított legyen az említett projektek folytonossága és finanszírozása.

Azonosítottuk azokat a jobbára technikai problémákat, amiket meg kell oldanunk a következő hetekben. A jó hangulatú tárgyalás azt a reményt kelti bennünk, hogy a következő időszakban akár az áttörésig is eljuthatunk

– mondta Navracsics Tibor.

Navracsics Tibor szerint az utóbbi időben megmerevedtek az álláspontok

Fotó: Gregus Bertalan

Az EU-s források felhasználásáért is felelős területfejlesztési miniszter kérdésre válaszolva kifejtette: a legutóbbi levélváltások azt éreztették: mindkét fél álláspontja olyannyira merevvé vált, hogy az nehézzé tette a további tárgyalásokat. Most úgy látták, az EB részéről nagyobb rugalmasság, így a magyar küldöttség is nagyobb rugalmasságot mutathatott, és ez nem is a kuratóriumok tagságágát, illetve hosszát vagy a kiválasztás menetét illette.

Abban az értelmezésben álltunk nagyon távol egymástól, hogy az EU-s pénzek védelmét szolgáló jogi eszköz használható-e olyan esetben is, amikor valójában EU-s pénzek felhasználásáról nincsen szó

– mondta Navracsics Tibor, aki szeirntaz összes többi részletkérdés, amiket illetően korábban is úgy vélték, hogy mindkét fél nyitott a megegyezésre.

Rögzítette azt is, hogy a november vége munkahatáridő, amit magunknak szabtak, mivel bizonyos időszakonként meg kell állapodni a következő szakasz Erasmus-finanszírozásáról, és a 2024 szeptemberében induló tanév finanszírozását a számításuk szerint ez év végéig kötött megállapodás biztosítaná. A most indult tanév két szemeszterének finanszírozása mindenképp biztosított, ahhoz kell a most őszi megegyezés, hogy ez a következő tanévben is így legyen.

Kik nem eshetnek áldozatul?

A mai tárgyalási nap amolyan előzeteseként szolgált Iliana Ivanova, az EB által az innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős uniós biztosi posztra jelölt bolgár politikus meghallgatása az Európai Parlamentben.

Ivanova többek között leszögezte: nem lehetnek a diákok a politikai viták áldozatai,

megoldásra van szükség az Erasmus+ és a Horizont Európa oktatási és kutatási programok ügyében a EB és a magyar kormányzat között között.

Bocskor Andreának, a Fidesz EP-képviselőjének a vitával kapcsolatban feltett kérdésére válaszolva sajnálatosnak nevezete, hogy a tárgyalások megakadtak, megjegyezte ugyanakkor, hogy ha a magyar hatóságok vállalják azon jogi kötelezettségek betartását, amelyeket az EB érvényesíteni kíván, akkor nem áll semmi a pénzek folyósításnak útjában.