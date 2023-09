Látványosan fejlődik Magyarországon a vidéki gasztronómia. A 2023-ban kiadott Michelin-kalauz újabb 14 magyar étteremnek adott ajánlást, vagyis ezek az intézmények kitehetik a Michelin elismerést jelentő tábláját. Csillagot idén nem kaptak a hazai éttermek, de nem is veszített senki, így a tatai Platán Gourmet és a Budapesti Stand megőrizte 2-2 csillagát, valamint a hét egy csillagos éttermen is ott díszeleghet az elismerés.

A Michelin-ajánlással rendelkező hosszúhetényi Hosszú Tányér étterem. Forrás: Az étterem Facebook oldala

A Michelin Guide francia étteremkalauz 2023-as magyarországi számában már 59 olyan étterem szerepel, aminek van ajánlása.

A Michelin-ajánlást, vagy más néven Tányér elismerést a gondosan elkészített, jó ételeket kínáló éttermek kaphatják meg.

Az elismerést frissen elnyerő 14 étterem között a különlegesség, hogy 4 falu is szerepel a 8 budapesti és a két vidéki városi intézmény mellett.

Michelin-ajánlást kapott idén első alkalommal:

Bobajka, Tarcal

Botanica, Dánszentmiklós

Csopaki Resti by Laurel, Csopak

GÓRÉ, Kisharsány

A hazai falvak között a gasztronómiai koronát továbbra is Hosszúhetény viselheti. A 2022-es Michelin-kalauzban Hosszúhetény két étterme is ajánlást kapott, ezzel a falvak között a legtöbb kitüntetett étteremmel rendelkezik Magyarországon: ilyen teljesítménnyel a városok zöme sem büszkélkedhet. A francia étteremkalauzban a hosszúhetényi Almalomb és a Hosszú Tányér éttermek szerepelnek, az előbbi Zöld Csillagot is őriz.

A Magyar Turisztikai Ügynökség közleményében azt írta, hogy a világszinten legelismertebb gasztronómiai díjak, vagyis a Michelin kitüntetései hatalmasat lendítenek a magyar gasztroturizmuson. A tavalyi Michelin-kalauz megjelenése után az elismerést szerzett éttermek forgalma látványosan felfutott. Ez igaz a falvakban található vendéglátóhelyekre is, amik esetében az egész községet célkeresztbe helyezték az ajánlások.