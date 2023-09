Novemberben átlagosan félhavi nyugdíj-kiegészítést fizetünk az időseknek – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán csütörtök délelőtt. Erről a döntést szerdán hozta meg a kormány.

Orbán Viktor bejelentette, hogyan emelik meg a nyugdíjakat (Fotó: Orbán Viktor / Facebook)

A kiegészítés novemberben érkezik, az ősz végén a postások átlagosan

közel félhavi nyugdíjjal többet visznek majd a nyugdíjasoknak.

"Pontos elszámolás, hosszú barátság, a nyugdíjasok számíthatnak ránk" – fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök azzal indokolta a döntést, hogy az infláció az idén magasabb a vártnál. A nyugdíjak értékét pedig csak úgy tudják megőrizni, ha nyugdíj-kiegészítést adnak.

Mit jelentett be Orbán Viktor, mennyi lehet a nyugdíjemelés?

Egy gyors számítás alapján a kiegészítés, vagy ahogy az elmúlt időszakban gyakrabban lehetett hallani, a nyugdíjkorrekció a következőképpen alakulhat: az átlagos öregségi nyugdíj most 210 ezer forint. Ha ennek vesszük a közel felét, amiről a miniszterelnök beszélt, az körülbelül 90-100 ezer forint lehet. Ezt kell elosztani tizenegy (januártól októberig, plusz a 13. havi nyugdíjra is) hónapra, ami havi 8-9 ezer forint.

Ennyivel emelkednek a nyugdíjak novembertől, ez beépül az eddigi juttatás összegébe.

De ezen kívül ezt a mértéket visszamenőleg is megkapják a nyugdíjasok, összesen tehát 11 hónapra egy összegben. Ez pedig akár 90 ezer forint környékén is alakulhat az átlagos öregségi nyugdíj esetében. Ezt nevezhette a miniszterelnök közel plusz félhavi nyugdíjnak novemberre. Ez azt jelentené, hogy a nyugdíjkorrekció mértéke meghaladhatja a 4 százalékot, ami a szakértői várakozásokat felülmúlja. Süle-Szigeti Bulcsú arról beszélt a Világgazdaságnak, hogy előzetesen 3,6 százalék körüli kiegészítés tűnt reálisnak.

A nyugdíjkorrekció pontos mértékét majd a Magyar Közlönyben rögzítik, akkor válik hivatalossá. Ez a korábbi évek tapasztalata szerint október első hetében lehet esedékes.

Miért nagy dolog a nyugdíjkorrekció?

A teljes kép kedvéért: a 4 százlék fölötti nyugdíjkorrekció rendkívül komoly vállalás a kormányzat részéről. Ez ugyanis azt jelenti, hogy bőven 200 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek a kiegészítés.

Orbán Viktor a bejelentést tartalmazó videóban maga is arról beszélt, hogy még 2010-ben megállapodás született, hogy a nemzeti kormány megőrzi a nyugdíjak értékét. "Garanciát vállaltunk, nem fordulhat többé elő az, ami a Gyurcsány-korszakban történt, hogy elvettek egy havi nyugdíjat a nyugdíjasoktól" – fogalmazott. Ezért a kormány a nyugdíjak értékét minden évben megőrizte és a kormányfő arra is emlékeztetett, hogy ha jól ment az ország szekere, még nyugdíjprémiumot is tudtak fizetni. Megjegyezte: olyan országot szeretnének, ahol együtt sírunk, együtt nevetünk. Ezt a vállalásukat pedig a Covid-járvány és a mostani ukrán háború idején is teljesíteni tudják.

FRISSÍTÉS – 12:20

Gulyás Gergely a kormányinfón az összes részletet ismertette a nyugdíjkorrekcióról. Ez alapján a kormányzati emelés nem haladja meg a 4 százalékot. A pontos részletek az alábbi cikkben olvashatók.