Ahogy azt a Világgazdaság megírta, a szerdai kormányülésre fontos vendég volt hivatalos. A kabinet tanácskozásán ugyanis részt vett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnöke.

Virág Barnabás, az MNB alelnöke. Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Virág Barnabás meghívásának komoly indoka lehetett. Az apropót jó eséllyel az MNB szeptemberi inflációs jelentése adta, amelyet a jövő héten hoznak nyilvánosságra. Ennek a dokumentumnak kiemelt jelentősége van, hiszen szerepel benne például

az MNB idei növekedési prognózisa,

az éves inflációs adat és a jövő évi előrejelzése,

és a 2023-as költségvetési hiánycéllal kapcsolatos várakozás.

A monetáris tanács a következő ülését szeptember 26-án, jövő kedden tartja. Akkor válik ismertté a két fő adat, az inflációs és a GDP-re vonatkozó prognózis.

Miért fontos az MNB inflációs jelentése a nyugdíjasoknak?

Az előbbi pedig különösen fontos a nyugdíjasok számára. Ugyanis az őszi inflációs jelentés alapján dönti el a kormány, hogy pontosan mekkora nyugdíjkorrekciót ad az idén. Ha Virág Barnabás valóban az MNB sarokszámait mutatta be a kabinetnek, akkor a kormányzat már tisztában lehet azzal, hogy mekkora lesz a 2023-as nyugdíjkorrekció.

A jegybank a nyáron 16,5–18,5 százalékra módosította az idei éves szintű inflációs prognózisát. Hogy ezt fenntartja-e, esetleg korrigálja, hamarosan megtudjuk. Mindenesetre miután az idén januárban a kormány 15 százalékos emelést hajtott végre,

biztosan sor kerül valamekkora nyugdíjkorrekcióra.

Már csak azért is, mert ennek az alapja nem is önmagában az általános éves, hanem az úgynevezett nyugdíjas infláció.

Mennyi lehet a nyugdíjkorrekció mértéke 2023-ban?

Utóbbi pontosabban méri a nyugdíjasok fogyasztói kosarának árváltozását. Miután ez magasabb az általános inflációnál (2023-ban augusztusig átlagosan 22 százalék volt az általános infláció, miközben a nyugdíjas ennél lényegesen magasabb, 23,3 százalék), a kormánynak ezt kell figyelembe vennie a nyugdíjkorrekció mértékének megállapításához. A mostani becslés szerint a teljes évre vetített nyugdíjas infláció akár a 18,5 százalékot is meghaladhatja, tehát 3 százalék fölötti emelés is jöhet. A kormány a napokban így már a hivatalos prognózist is megismerhette.

Mikor jelentik be, hogy mekkora lesz a nyugdíjkorrekció 2023-ban?

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón arról beszélt, hogy szeptember végéig döntenek a nyugdíjkorrekció mértékéről. Erre tehát még bő egy hetük maradt. A pontos számot minden bizonnyal még szeptemberben bejelentik, de a hivatalos közlésre a Magyar Közlönyben könnyen lehet, hogy októberig kell várni. Legalábbis az elmúlt évek gyakorlatából ez következik. A kormány pótlólagos nyugdíjemelését 2021-ben október 6-án, 2022-ben pedig október 5-én adták írásba. Erre lehet számítani az idén is. Ez azonban nem befolyásolja, hogy a nyugdíjasok novemberben hozzájutnak a pénzhez, ráadásul rögtön kétszer is.

Hány forint lehet a nyugdíjkorrekció 2023-ban?

Egyrészt kapnak egy összegben visszamenőleg tizenegy havi pótlólagos nyugdíjemelést, ez az első tíz hónap, illetve a 13. havi illetmény után járó összege. Másrészt a novemberi nyugdíj már tartalmazni fogja a korrekció miatti magasabb járandóságot. Ezzel még nincs vége, mert 2024-ben az állam a novemberi megemelt ellátást emeli tovább a jövő évi inflációs előrejelzés szerint, ami 5-6 százalék lehet.

Már csak az a kérdés, mennyi pénz kaphatnak a nyugdíjasok a nyugdíjkorrekciónak köszönhetően.

Ha a 3,5 százalékos emelést vesszük alapul, akkor átlagosan 80 ezer forint egyszeri kifizetésről lehet beszélni. A nyugdíjkorrekció miatt pedig a 210 ezer forintos átlagos öregségi nyugdíj 217 ezerre nőhet.

Napokon belül kiderül, hogy nagyságrendileg helytálló-e a jóslat.