Másfél évtized alatt több gazdasági válsággal kellett megküzdenie az országnak, 2008-ban begyűrűzött Európába és Magyarországra is az amerikai ingatlanpiacról indult globális válság, ezt követően 2020-ban a koronavírus terjedése, két évvel később pedig az ukrajnai háború kitörése okozott gazdasági feszültségeket.

A tizenöt évvel ezelőtti krízis kezelésének hibáira rámutatva Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben azt mondta:

Nem akarunk visszatérni a Gyurcsány-korszakba, amikor elvették a nyugdíjasoktól egyhavi járadékukat, az ápolóktól, orvosoktól, tisztviselőktől pedig egyhavi fizetésüket, eltörölték a családtámogatásokat és a magyarok fizették a legmagasabb rezsit Európában.

A miniszterelnök felszólalását Gyurcsány Ferenc volt kormányfő, a DK francióvezetője nem hagyta szó nélkül: az országnak Dobrev-kormányra van szüksége, a magyar kormány háborúja a vele egyet nem értők és Európa ellen nem igazolható – hangsúlyozta.

Lerobbant és prosperáló ország

A két kormányfő csörtéje nem meglepő abból a szempontból, hogy a politikusok más oldalról közelítik meg a gazdasági és társadalmi kérdéseket.

Az időszakok összehasonlításakor a legszembetűnőbb különbség az, hogy miközben a kihívások a gazdaságot viszonylag jó állapotban érték a járvány kitörésekor, de még a háború után is, a 2008-as krízis kibontakozásakor Magyarországon már súlyos problémák voltak.

A 2006-os választásokon a baloldal eltitkolt költségvetési adatokkal győzött, így a második Gyurcsány-kormány kénytelen volt megszorító politikát alkalmazni már a válság kitörése előtt, az államháztartás hiánya azonban még így is 9,2 százalék lett abban az adott évben. Az államadósság 2005-öt követően drámai növekedésnek indult, a GDP-arányos 60,5 százalékról 70 százalék felé emelkedett 2008-ra, majd újabb tíz százalékponttal nőtt a következő két évben.

Gyurcsány Ferenc kormányzása idején Magyarország teljes mértékben kiszolgáltatottá vált a külföldi hitelezőknek, az IMF-nek és a spekulánsoknak, az állam mellett a családok és az az önkormányzatok is devizában adósodtak el – összegezte korábban a Nézőpont Intézet egyik tanulmányában.

A fentiekkel ellentétben 2020-ban a válság kezelésének jó alapot adott, hogy az államadósságot a 2010-es 80 százalék feletti szintről 65,3 százalékra csökkentették 2019-re, az államháztartás hiánya pedig már hat éve jóval a 3 százalékos maastrichti kritérium alatt volt, így fiskális eszközökkel tompítani lehetett a kedvezőtlen hatásokon. A GDP-arányos államadósság a koronavírus kitörésének évében ugyan újra 79 százalék fölé ugrott, de 2021-ben már 76,6 százalékot, majd 73,3 százalékot mértek, és várhatóan idén tovább mérséklődik a mutató. Ez utóbbit a jegybank csütörtökön közzétett inflációs jelentésében megerősítette.

Fontos különbség az is, hogy a munkanélküliség a kormány foglalkoztatás-ösztönző politikája, az egymillió új munkahely megteremtésének végrehajtása eredményeként a járvány kitörésekor mindössze 3,3 százalék volt – azóta is 3-4 százalék körül mozog az adat –, miközben az előző – Gyurcsány-Bajnai – kormányok válságkezelésének is köszönhetően 2009-ben 9,7 százalékra ugrott a ráta.

Eltérő nyugdíj- és családpolitika

Az euróválságot a nyugdíjasok is erőteljesen megérezték, hiszen a 2006-os választási győzelem egyik fő „politikai termékét”, a 13. havi nyugdíjat először 80 ezer forintban maximalizálták, majd fokozatosan megszüntették az újonnan nyugdíjba lépőknek. Végül a Gyurcsány-kormány minisztere, Bajnai Gordon alakított átmeneti kormányt 2009-ben és bejelentette, hogy nem fizetik ki a 13. havi nyugdíj második felét, majd teljesen megszüntette azt.

A negyedik Orbán-kormány a nyugdíjasokkal sokkal gálánsabb volt: a 2020-as válságra reagálva célként tűzték ki, hogy a nyugdíjasok életszínvonala ne csökkenjen, négy ütemben visszavezették a 13. havi nyugdíjat, amely 2024-ben már egy teljes havi plusznyugdíjat fog jelenteni. Erről csütörtökön a kormányinfón is jelentek meg új hírek, a Csok plusz koncepciójáról is voltak újdonságok .

A családpolitikában is jól körvonalazódnak a különbségek, hiszen miközben a baloldal megszüntette a lakástámogatási rendszert, a jelenlegi kormány a járvány okozta válsághelyzetben Európa legösszetettebb családvédelmi otthonteremtési programját dolgozta ki, és kitartott a családok támogatása mellett azóta is – igaz kérdés, hogy a háború miatt fokozódó költségvetési nyomás hatására hogyan alakul majd a különféle támogatások – például a csok – jövője.

Megszorítások kontra élénkítés

Az előző kormány befagyasztotta a közszféra béreit, megszüntette 13. havi munkabérüket, a személyi-jövedelemadó alsó adókulcsát 18 százalékról 19 százalékra, a magasabb jövedelműekét 36 százalékról 38 százalékra növelte, megszüntette az adómentes juttatásokat, például az üdülési csekket és az étkezési jegyet – áll az elemzésben.

A mostani kormány ezer milliárdos nagyságrendű forrásokat mozgósított a gazdaság élénkítésére, olcsó hiteleket biztosítottak a vállalkozásoknak, adómentességet adtak a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő cégeknek, átvállalták ideiglenesen a munkások kieső bérének 70 százalékát, továbbá a kritikus időszakban is növelték a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot, hitelmoratóriummal segítették a lakosságot és a cégeket, jelentős adókedvezményekben részesítették a fiatalokat.

Önálló döntések születnek

A két kormányfő idejében kardinálisan másképp kezelték-kezelik a kívülről érkező elvárásokat: másfél évtizeddel ezelőtt a válságkezelés a külföldi forgatókönyvekre – elsősorban a Nemzetközi Valutaalapéra és az Európai Bizottságéra – épült, miközben a jelenlegi kormány önállóan dönt és sok esetben konfrontálódik a nemzetközi szereplőkkel.

A független megközelítés előnye, hogy személyre szabott válaszokat lehet kidolgozni és gyorsan születnek megoldások, ugyanakkor mára – például az uniós pénzek akadozásán keresztül – komoly következményekkel jár az ország pénzügyi helyzetére.

Segíti a gazdaságot a külföldi működő tőke érkezése, a magas beruházási ráta és a gazdasági kapcsolatok diverzifikálása, ugyanakkor a válságkezelés eredményességét - egy folyamatban lévő válságról lévén szó - végső soron utólag lehet teljes objektivitással megítélni - ez még a jövő kérdése.