Amennyiben megérkeznének az uniós pénzek a magyar költségvetésbe, az kisimítaná és ki is fogja simítani a büdzsé egyenlegét – erről is beszélt Orbán Viktor hétfőn a parlamentben. Az alkotmányos szokások szerint a kormányfő felszólalásával vette kezdetét az országgyűlés őszi ülésszaka.

Fotó: Teknős Miklós/Mediaworks

A miniszterelnök felhívta rá a figyelmet, hogy

Brüsszel mintegy három milliárd euróval tartozik Magyarországnak,

miközben Magyarország eleget tett az őt terhelő egymilliárd eurós befizetésnek. Úgy fogalmazott, hogy "Brüsszel inkább adja oda azt a pénzt, ami jár a magyaroknak és műáris fényesebben állna a magyar államháztartás helyzete. Kijelentette, hogy a költségvetés idei hiánycélja könnyedén teljesülne, ha Brüsszel nem gáncsoskodna.

Felhívta a figyelmet rá, hogy az Európai Bizottság úgy várja el, hogy Magyarország járuljunk hozzá az uniós költségvetés módosításához és vegyen részt 99 milliárd euró plusz befizetésből, hogy Magyarországtól visszatartja a neki járó forrásokat. Azt is elvárja, hogy a magyar kormány vegyen részt még intenzívebben Ukrajna finanszírozásából, miközben a magyarok nem támogatják a háborút. Azt is követeli, hogy az RRF-hitel megnövekvő kamatterheit is viselje arányosan, miközben az alapból nem utalják el a Magyarországnak járó rész. "Több pénzt akarnak tőlünk, miközben politikai okokból nem visszatartják, ami minket megillet" – összegzett.