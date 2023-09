Oda kell adni novemberben a nyugdíjasoknak az őket megillető emelést – erről is beszélt hétfőn a parlamentben Orbán Viktor. A miniszterelnök az őszi ülésszakot megnyitó napirend előtti felszólalásában tért ki a küszöbön álló nyugdíjkorrekcióra.

Orbán Viktor ígéretet tett a nyugdíjasoknak a novemberi emelésre. Fotó: AFP

Azt mondta, hogy Magyarország politikailag kellően stabil, gazdaságilag pedig kellően erős ahhoz, hogy letörje az inflációt, megőrizze a nyugdíjak és a fizetések értékét, a munkahelyeket, és hogy jövőre ismét jelentős gazdasági növekedést érjen el. Úgy fogalmazott:

Képesek leszünk novemberben is odaadni a nyugdíjkorrekciót, ami ilyen gazdasági körülmények között jó hír.

Felhívta a figyelmet, hogy más országban 17 százalékos infláció mellett mindössze 2 százalékos nyugdíjemelés történt, mert ott a nyugdíjasok kárára akarják megoldani a helyzetet. Ahogy Magyarországon is volt példa 2010 előtt egyhavi nyugdíj elvételére, és az ápolók, a tanárok és a tisztviselők egyhavi fizetésének eltörlésére is. A magyar kormány nem akar így eljárni, mert ezekből éppen elég volt egyszer is. A magyarok nem kérnek ebből, a kormány pedig

nem akar elvenni egyhavi nyugdíjat,

és oda fogja adni azt az összeget a nyugdíjasoknak, ami a megélhetésükhöz kell.

Egyúttal kifejezte a reményét, hogy év végéig egyensúly áll be a bérek és az árak emelkedése között, hogy legalább éves átlagban ne csökkenjen a reálbér, tehát minimum annyi legyen az éves béremelés, mint az éves infláció. A következő évben a gazdaság és a bérek is újra növekedésnek indulhatnak, nagy valószínűséggel nagyobb mértékben, mint a drágulás. Ugyanez várható 2025-ben is.