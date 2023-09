Virág Barnabás: újra az alapkamat az effektív kamat, egyszerűsödik a jegybank eszköztára

Az erőteljes dezinfláció a versenyt erősítő kormányzati lépések és a monetáris politikai döntések együttes következménye az MNB alelnöke szerint.

Az inflációs pályánk a korábban sikeresen dezinfláló országokkal mutat párhuzamot.

Viszont új információ az olajárak változása volt az elmúlt időszakban, a Brent ára 90 dollár fölé emelkedett, ami a hazai adatokban is megjelent. A profit húzta inflációról elmondta, hogy ezen a területen a versenyt erősítő lépések segítették a probléma kezelését. De az is látszik a piaci árazásokból, hogy a profitvezérelt infláció nem tűnik el, hanem átalakul, más néven bukkan fel. Az új neve „visszatekintő átárazások”: tavalyi költségek alapján emelték az árakat, még ha a költségnövekedés nem is indokolta volna. Fontosnak tartja Varga, hogy ennek is elejét vegyék.