Októberben kell beadni az első bevallásokat az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben (EPR), azonban sok, a rendszerben regisztrálni köteles vállalkozás még nem vagy nem jól regisztrált – erről Nyeste Ágnes EPR- és környezetvédelmitermékdíj-előadó beszélt a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara felkérésére tartott előadásában.

A papírcsomagolás az EPR hatálya alá tartozik.

Fotó: Shutterstock

Régen lejárt a határidő

A fő téma a vállalkozói regisztráció volt a Heol tudósítása szerint. A hulladékgazdálkodásnak az országos koncessziós rendszerben történő részéért felelős Mohu Zrt.-nél és a hulladékgazdálkodási hatóságnál is regisztrálni kell, emellett nyilvántartást kell vezetni, számlakat záradékolni, díjakat fizetni és bizonyos időközönként adatot szolgáltatni. A regisztráció határideje július elseje volt, de sokan csak a Mohunál regisztráltak, a hatóságnál nem, pedig a törvény ezt írta elő. Nyeste Ágnes szerint valószínű, hogy rengetegen azért nem tettek eleget ennek a kötelezettségüknek, mert úgy gondolják, az előírást csak hirtelen felkapták és elfelejtik.

A hatóság viszont ellenőrizhet, és aki termékdíjra kötelezett, azok között kevés az, aki nem tartozik az EPR hatálya alá.

A hatóság nem figyel, és felejt

Mint mondta, ilyen vállalkozások lehetnek a kereskedők, hiszen akik csomagolóanyagot szereznek be, kötelezettek, vagy akkor is, ha importálnak, ők már 1995 óta termékdíjat fizetnek. EPR-es a kis üzlet, ahol papírtáskába csomagolnak, vagy az a hely, ahol papírpohárba adnak kávét. Vannak kivételek, a szabályokon június 28-án is változtattak, a kis gazdálkodóknak kedvezve. Nekik van rá lehetőségük, hogy kevesebbet kelljen adminisztrálniuk, de eleget tudjanak tenni EPR-kötelezettségüknek. Nyeste Ágnes sok kérdést kap például arról, hogy a csomagolóanyag-gyártó hogyan tudja levonni a termékdíjat az EPR-ből, vagy a kereskedő hogyan mentesülhet a nyilvántartás vezetéstől, esetleg milyen csomagolóanyagot vásároljanak, ami nem EPR-es. Sokan próbálnak kibújni a kötelezettségük alól, de nem lehet, mert több hatóság is ellenőrizheti őket.

Sokan rosszul regisztráltak a Mohunál: nem az EPR-re, hanem intézményi birtokosként vagy hulladékgyűjtőként. Jelenleg nem is lehet módosítani, de dolgoznak rajta az illetékesek.

A lényeg viszont a hulladékgazdálkodási hatóságnál történő regisztráció. Ez azoknak, akik ismerik a felületet, 20-30 percet vesz igénybe, másoknak órákba is telhet. A nyilvántartás-vezetés elég nagy adminisztrációs teher lehet. Az adózástól függ, hogy mennyi időt kell erre rászánni. Amíg a nyilvántartás el nem készül, kicsit káosz van, de, ha beáll a rendszer, sokkal könnyebb lesz a következő negyedév, mint a nulláról elkezdett.