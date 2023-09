Szélvihar, beázás, jégverés és villámcsapás – már a biztosítók is tudják, hogy itthon is egyre hosszabb és pusztítóbb a viharszezon

Az Allianz Hungáriához az év első nyolc hónapjában mintegy 35 ezer lakóingatlannal kapcsolatos kárbejelentés érkezett viharos időjárással összefüggésben, ami egyrészt az elmúlt öt évet tekintve rekordnak számít, másrészt az ötéves átlagnál 30 százalékkal magasabb (27 ezer helyett 35 ezer) – derül ki a biztosító közleményéből. A társaság idén augusztusig bezárólag több mint 3,5 milliárd forint kártérítési összeget fizetett ki ezekre a károkra, ami több mint másfélszerese az előző négy év teljes évi átlagának. A viharkárok átlagos kártérítési összege 100 ezer forint körül alakult a lakásbiztosításoknál.

Gyökerestől kitépett fákat, leszakított ágakat, megbontott tetőket és beázott falakat hagyott maga után a júniusi ítéletidő Jánoshidán.

Fotó: Pesti József / Új Néplap

Egyre hosszabb és pusztítóbb a viharszezon

A viharszezon egyre hamarabb kezdődik, miután 2023-ban már a korábban nyugodtnak mondható januártól áprilisig tartó időszakban is megduplázódott a regisztrált kárbejelentések száma az Allianznál, ráadásul az elmúlt években tapasztalt havi átlag 1700-ról idén 3400-ra nőtt. Már a februári időjárás is jelentős károkat okozott, ezt jól szemlélteti az a több mint 6200 bejelentés, amiért különösen a hónap eleji egynapos, viharos erejű szél volt okolható.

Mindenesetre a biztosító elmúlt 5 éves statisztikai adatai szerint még mindig a nyári hónapokban történik a teljes évi, viharok által okozott károk mintegy fele, és ugyanez az arány mutatkozik meg a kártérítési összegekben is. A viharszezon legpusztítóbb hónapjai rendszerint

a június átlagosan 6000, és

a július 5300 kárbejelentéssel, amelytől nem sokkal marad el

az augusztus sem 5000 bejelentéssel.

Míg 2019 és 2022 között egy-egy nyári hónapban

átlagosan csaknem 500 millió forintot fizetett ki az Allianz a viharok által okozott károkra, a mostani évben évben ez a szám 800 millióra rúg.

Ezzel 2023 nyara jócskán megelőzte az eddig rekordtartó 2021-es esztendőt a több mint 2,3 milliárd forintnyi kárkifizetéssel.

Az adatok mindemellett azt is megmutatják, hogy a nagyobb viharok hatására egyértelműen nő a biztosításkötési kedv is: a februári viharos időjárást követően az átlagnál 40 százaléknál több lakásbiztosítást kötöttek az Allianznál, júniusban pedig ez a szám meghaladta a 34 százalékot.

A legnyugodtabb időszak stabilan az ősz, ilyenkor jellemzően negyedannyi kár történik, mint a viharokban gazdag nyári időszakban, a hónapok közül pedig november a legcsendesebb, amikor is átlagosan mindössze 700 körül mozog a viharokkal kapcsolatos kárbejelentések száma szemben a 2700-as havi átlaggal.

Több a beázás, kevesebb a jégverés

Idén a legtöbb bejelentés a június 23-i, illetve az augusztus 4-5-i viharokat követően érkezett az Allianzhoz.

A vármegyéket tekintve Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg voltak a leginkább érintett területek, azon belül is legfőképpen Budapest, Székesfehérvár, Tatabánya, Mátészalka és Nagyecsed.

A károkat elsősorban szélvihar okozta, de a felhőszakadás eredményeként is sok volt a beázás, a jégverés által pedig a redőnyök, előtetők sérültek, de a villámcsapás indukciós hatása, azaz az elektromos háztartási berendezésekben keletkezett károk miatt is sok bejelentés futott be a biztosítóhoz. Bár a jégverések száma összességében csökkent, kirívó esetek így is voltak, például a nagyecsedi jégverés júliusban, amelyben minden helyi épületet megrongáltak a teniszlabda nagyságú jégdarabok. A legnagyobb mértékű kártérítési összeg kifizetését a jégverés és a villámcsapás másodlagos hatása miatt bekövetkezett károk tették ki.