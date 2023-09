Orbán Viktor: ide nem bicska, hanem fejsze kell A miniszterelnök megismételte a hétfői kijelentését a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában: szerinte a jegybank bicskája beletörött az infláció elleni küzdelembe. Úgy fogalmazott, hiába van ott a tudás, ha nekik „csak bicskájuk van”, ezért a kormány átvette ezt a feladatot. A pénzromlást sikerült lefaragni, a következő kérdés azonban a bérek emelése és a növekedés helyreállítása lesz – erről szól majd a 2024-es év. Bármilyen nehéz körülmények között is van a magyar költségvetés, a nyugdíjasok megkapják a nyugdíj-kiegészítést, sose merült fel, hogy visszavegyék tőlük – mutatott rá. A kormányfő kitért a közelgő lengyelországi és szlovákiai választásokra is. Elmondta, a lengyel kormányt meg akarják buktatni Brüsszelből, hogy Magyarország egyedül maradjon az uniós vitákban. A szlovákokat egy józan népnek nevezte, miután ők is kellenek ahhoz, hogy helyreálljon a szlovák–magyar–lengyel migrációs frontvonal.