Az európai nagyvárosok közül Budapest extrém olcsó italozási lehetőségeket kínál, ezt számtalan kutatás és vizsgálat támasztja alá. Ugyanakkor az is vitán felül áll, hogy Prágában (hangsúlyozottan) jó sört olcsóbban lehet inni, magasabb kocsmakultúra mellett, mint itthon.

A sört tartják a legdemokratikusabb italnak. Fotó: Shutterstock

Gyors csapoltsörár összehasonlítás

Valószínűleg a cseh szakhatóságok nem tévednek, amikor 64,3 koronás (16 forintos árfolyamon számolva 1028 forint) átlagárat számolnak, hiszen a prágai éttermekben, a frekventált turisztikai helyeken (csakúgy mint Budapesten) vastagon fognak a ceruzák, ezek alaposan felhúzzák az átlagot. Ugyanakkor a prágai hangulatos kiskocsmákról tudni kell, hogy sok közülük a törzsvendégek magántulajdonában vannak, így az árérzékenységre jellemzően figyelnek. Két magyarok által is sűrűn látogatott, amúgy Prága belvárosi területén működő kiskocsmában az átlagártól erősen eltérő árakkal találkozni. A várban levő Fekete ökörhöz (U Černého vola) sörkínálatában van Kozel és Pilsner Urquell is. Előbbit a prágaiak szerint itt csapolják a legjobban, így ide a Kozel kedvelők jönnek.

Ennek az ára itt most 44 korona (704 forint). Az Urquell kedvelők az ugyancsak a várnegyedben levő Vízilóhoz (U Hrocha) kocsmába járnak, a prágaiak szerint azt itt csapolják a legjobban. Ennek a jelenlegi ára 49 korona (784 forint). Mindkét márka multi brand, vagyis összehasonlítható.

Hasonló környezetet keresve a várnegyedben itthon is van jó Urquell például a Poloban, ahol egy korsó 980 forintba kerül. Ugyanez a belváros szívében az ugyancsak kocsmának számító Keltában 1390 forint. A nem import sörök árára nagyon változó Budapesten. A körúton levő Zuzmóban például a Dreher 880 forint, de például ugyanez az Üllői úti All innben 670. Ez jelzi, hogy mennyire olcsó lehetőséget kínál Budapest a bulizni vágyóknak. Erre erősít rá a Trefort könyvtára is (ez persze konkrétan egyetemistáknak szól) ott fél liter Soproni 540 forintba kerül. A külvárosi kocsmákban ugyanezt a márkát minimum egy százassal többért lehet megkapni.

Visszatérve a prágai párhuzamra, a külvárosi kiskocsmákban 2-3 koronával olcsóbban is hozzá lehet jutni a hasonlóan jó minőségű sörökhöz, de a szórás közel sem olyan nagy, mint a budapesti belváros, kontra külváros.

Itthon is hozzá lehet jutni cseh sörökhöz, nagyon jókat csapolnak a Lázár utcai Czceh-inn-ben (itt többek között Ježeket), vagy a Rákóczi úti Hrabalban (itt többek között Postrizinské Francinúv-ot). Hozzá kell tenni, hogy egyikhez sem lehet ezer forint alatt hozzájutni.

Az import sörök ára Budapesten horribilis. A nem prémium kategóriás bajor sörök ára is 1200–1400 forint, az angol (főleg Pride, Bombardier) ale-eké 2 ezer forintnál kezdődik csapolva. Az utóbbin nem is csodálkozik a fogyasztó, hiszen Londonban 5 font alatt nem jut kocsmában az ember egy pinthez, de a bajor 1,20–1,50 eurós (boltin ár) sörökből hogyan lesz 1200–1400, azt örök rejtély marad.

Prága és Budapest egyébként még így rendkívül olcsó a csapolt sörök kedvelőinek. Berlinben az átlagos korsó sör ár 5 euró, egyedül a Berliner Kindlt adják néhol olcsóbban, például 4,80-ért. Londonban az ale 5 font, de inkább több, a kézműves sörök 6-7 fontért mennek a Sohoban, a pilseni típusok pedig néhány pennyvel drágábbak a sima draftoknál.

Nagyjából hasonló a helyzet Svájcban is, Basel városában (nincs túl sok kocsma) 7-8 frankért mennek a helyi sörök, például a Feldschlösschen, de a kézművesek bőven 10 felett kaphatók.

Ami a cseh és a magyar vidéki városi sörárakat illeti, ott már komolyabb különbség mutatkozik. Itthon a hazai márkák ára valahol a Trefort és a Zuzmó árai között mozognak, míg Csehországban a vidéki városok tartják a prágai árat. Jó példa erre Bruno városában a Pivovarský dům Poupě, ahol a Dalešické-t (ez prémium feletti 13 fokos) 58 Koronába kerül, de például a 10-es Oswald csak 54-be. A Starobrno gyár sörcsarnokában a gyengébbik fajta 45 korona, míg a szűretlen erősebb 50 korona. Vagyis tartják a prágai árakat, de ugyanez vonatkozik Budějovicére és Kutná Horára is.

Mindent összevetve egy cseh söráfa növekedése után is lehet még jókat kocsmázni korsónként 70, sőt 60 korona alatt is. A cseh érdekvédelmi szervezeteket valószínűleg az zavarja, hogy a kedvelt italuk az elmúlt másfél év alatt több mint 10 százalékkal emelkedett és a következő időszakban is hasonló lesz a dinamika, aminek nem tudni milyen hatása lesz a kocsmai forgalomra. Van ugyanis egy cseh mondás, miszerint a sör frissen csapolva jó.

Üveges sörcsata

Ezen termékek árszórása, főleg az akciók miatt jelentős (a dobozosokat most nem vettük bele). Itthon az utóbbi időben volt komoly felháborodás, hogy a hazai sörök kiskereskedelmi átlagára a KSH szerint hétszáz forint fölé emelkedett, ami azt jelzi, hogy a legolcsóbb és a legdrágább kategória fogy, a közepest nagyon nehéz eladni. Ettől függetlenül mi ebből a körből néztünk árakat itthon és a környéken, illetve a cseheknél.

Érdemes rögtön a Pilsner Urquell üvegesét (4,4 százalékos) alapul venni. Itthon a Tescóban ez 429 forint, míg a cseh Tesco (hűsérkártya nélkül) 29,90-ért (478 forint) adja. A szlovák Tesco ugyanígy 1,35 eurót kér érte, ez (középáron) nagyjából 523 forint. Ez persze extrém eset és világmárkáról van szó. Itthon a Soproni 350–375 forint között mozog, míg a Borsodi hasonló árban van.

Kicsit alább lő a Kőbányai és a Dreher, ezeket átlagosan 10 forinttal olcsóbban meg lehet venni az üzletekben (jellemzően hiper- és szupermarketekben). Érdekesség, hogy a prémium pécsi sör ára 450 és 475 között mozog.

A cseh kiskereskedelmi sörvalóságot valahol a Svijany környékén kell keresni, ez a cseh Tescoban 17,90, vagyis 286,5 forint. Ennél 16 forinttal olcsóbb a Starobrno. Ami a szlovákokat illetti itt is vannak jócskán alacsony árak. A Zlaty ’73 0,79 centért megszerezhető, ez 306 Forint. Nagyjából hasonló árban van a Starobrno, de a helyi sörök, mint például a Steiger csak 0,69, ami 267 forint. A legérdekesebb a Zlaty dobozos volt, amit itthon is lehet kapni, például az Auchanban 539 forintért, tehát jócskán az Urquell árszintje felett. Ez a szlovák Tescoban és a Billában is 0,79, ami csak 306 forint.