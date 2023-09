Új jelenség ütött fel a fejét a hazai munkaerőpiacon: nyaralnak álláskeresés közben a magyar diplomások

Amit eddig Nyugat-Európában láttunk, az mára Magyarországon is realitássá vált: a diplomával rendelkezők egyre gyakrabban azért jelentkeznek be a munkaügyi hivatalokba, hogy kipihenjék az évközi fáradalmakat, néhány hónappal később pedig – akár egy másik munkahelyen – ismét munkába álljanak. A jelenség azonban nem tömeges és nem is mindenki engedheti mag magának.

50 perce | Szerző: Járdi Roland

50 perce | Szerző: Járdi Roland