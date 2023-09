A nem modellváltó egyetemeken teljes a nyugalom Erasmus-ügyben – sőt, még kis haszon is kinézhet a jövő évi felvételiken A hamarosan kezdődő 2023–2024-es tanév elvben még rendben lemegy mindenhol, a jövő a nagy kérdés az Erasmus szempontjából. Az öt állami fenntartásban maradt egyetemnek nem lesz izgulnivalója, hiszen már a tervezett diákszámaik és a hozzárendelt eurók is nyilvánosak, sőt, a szerződéseket is meg lehet kötni. A modellváltó intézmények eközben aggódhatnak tovább, hogy mikor egyezik meg az Európai Bizottság és a magyar kormányzat.