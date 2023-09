Önálló Compliance Osztályt hozott létre a Debreceni Egyetem annak érdekében, hogy eredményesebb lehessen az üzleti szektorban. A megfelelési rendszer aktualitásait és új kihívásait október 17-én az I. Compliance Konferencián tekinthetik át az oktatásban és az üzleti szektorban érintett szakemberek a Debreceni Egyetemen.

Fotó: Shutterstock

Mivel a jogi környezet országonként és nemzetközi szinten is folyamatosan változik, amihez a vállalati és az üzleti szektornak alkalmazkodnia kell. Ezt segíti a compliance rendszer, ami eredményesebb működéshez vezethet.

A Debreceni Egyetem a modellváltás hatására megjelent új gazdasági szemlélet miatt is abba az irányba fordult, hogy a versenyszektorban már bizonyított technológiákat, módszereket vezessen be

– erről a Debreceni Egyetem compliance igazgatója, Herman Zsuzsanna beszélt.

A compliance rendszer az Európai Unió mellett már Magyarországon is egyre jobban elterjed. A versenyképesség érdekében nélkülözhetetlen eleme kell legyen az üzleti életnek.

A Debreceni Egyetem lehet az első olyan felsőoktatási intézmény az országban, amely compliance kultúra kialakításába kezd a szervezeti egységeinél azért, hogy a jogszabályi és szabályozási változásokhoz szigorúan alkalmazkodva rugalmasabb modellben működhessen. Az új rendszer bevezetésének másik célja, hogy a Debreceni Egyetem példát mutasson a többi oktatási intézménynek. A compliance hálózat révén ugyanis erősödhet az intézmény megítélése, hosszú távon versenyképes és sikeres lehet az üzleti szektorban.

A compliance rendszer bevezetésének szükségességéről, feltételeiről, eredményeiről konferenciát rendez október 17-én a Debreceni Egyetem.

A tanácskozáson a hálózat kiépítésében érintett vállalatok képviselői osztják meg tapasztalataikat a résztvevőkkel, emellett az egyetem is bemutatja céljait, feladatait.

Mi az a compliance?

A compliance fogalma elsőre kissé bonyolultnak tűnhet. A szó tükörfordításban „megfelelést” jelent, egész pontosan a különböző jogi normáknak, és a cégek belső szabályzatának való megfelelést jelenti. Ezt a megfelelést nemcsak jogi oldalról kell érteni, hanem erkölcsi-etikai oldalról is. A compliance intézménye azért jött létre a vállalati életben, mivel a jogszabályoknak való „betű szerinti” megfelelés már nem mindig elég. Egy cég tarthatja magát a törvény szó szerinti szövegéhez, azonban így is meg van az esély arra, hogy jogos tevékenységével etikátlan módon működjön, ami hosszabb távon a vállalat működésére is visszaüthet.

A compliance lényegét úgy is lehet magyarázni, hogy jogi oldalról a jogszabályoknak való megfelelést, vagyis a „mit kell tenni” és „mit nem szabad tenni” kérdésekre ad választ. Emellett a compliance az etikai és erkölcsi oldalról a hogyan kérdést is megválaszolja.

Nagyon leegyszerűsítve a compliance szakemberek a vállalat működését vetik össze a jogszabályi környezettel, illetve a belső szabályozással és jelzik, ha valami jogszabályba ütközhet vagy etikai normát sérthet.