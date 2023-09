Videóval segíti az Árfigyelő új funkciójának használatát a versenyhivatal

Bár már most is sokan használják a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Árfigyelőjének bevásárlólistáját, a szervezet most videón is bemutatja az új funkció működését és annak előnyeit – olvasható a versenyhivatal szerdai közleményében. A tájékoztatásból kiderül az is, hogy az Árfigyelőt már több mint 1,2 millióan használják, akik ráadásul egyre több időt is töltenek az oldalon.

Fotó: Shutterstock

A közlemény felidézi, hogy a július eleje óta elérhető rendszer 62 termékcsoport több száz termékének mutatja meg a napi árát hat kiskereskedelmi lánc mintegy 1200 boltjában.

Az oldalon töltött idő már átlagosan 4 perc 20 másodperc, ami jelzi, hogy a fogyasztók használják is a rendszert, pénzt és időt megtakarítva ezzel.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke augusztus 30-án a versenyhatóság podcast csatornáján jelentette be az Árfigyelő bevásárlólista funkciójának élesedését, mely megosztható módon segíti a vásárlókat a legjobb ajánlat megtalálásában. A GVH most videóban is bemutatja a funkció használatát.

A közlemény rámutat, hogy folyamatos az Árfigyelő fejlesztése a fogyasztói igények alapján, így a megjelenítés és a térkép funkciók megújítása is készül. Hamarosan lehetőség lesz csak a környék boltjainak ajánlatait vizsgálni és készül a mobilalkalmazás is.

A funkcionális fejlesztésekkel párhuzamosan hamarosan tovább bővülhet a rendszerben szereplő termékek köre, illetve újabb kiskereskedők csatlakozhatnak az GVH által működtetett online Árfigyelőhöz.