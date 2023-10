Aranyvásárlás: a magyarok pánik idején, az amerikaiak mindig

Az elmúlt hetekben olyan volt az arany piaca, mint a kifeszült víztükör egy vihar előtt, mígnem a hét közepére megnőtt a volatilitás, és lecsúszott az unciánkénti ár 1900 dollár alá. Most igencsak rezeg a léc, hiszen a jelen árszint alatt nem sokkal húzódik egy technikai támasz, ami ha átszakad, akkor 1800 dollárig is visszaeshet az árfolyam – mutattak rá a szakemberek. Bár van új fejlemény is: az izraeli háború.

51 perce | Szerző: Tóth Balázs

