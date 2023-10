Az OTP Bank tavalyi kutatása alapján a megkérdezettek 63 százaléka szerint fontos megtakarítást félretenni a nehéz gazdasági helyzet ellenére is. A válaszadók 52 százaléka készít pénzügyi tervet a várható bevételekről és kiadásokról a következő hónapra, 29 százalékuk pedig hosszabb távra, a következő évre is előre gondolkodik. Bár az a tévhit még mindig sokakban él, hogy túl kicsi összegeket nem érdemes félretenni, az OTP idei, első féléves tapasztalatai azt igazolják, a lakosság körében egyre inkább felértékelődnek az olyan egyszerű, átlátható befektetési lehetőségek, amelyekkel akár néhány száz forintot is félre lehet tenni. Ilyen például a hitelintézet által júliusban indított Persely is, a kis összegű megtakarítások kezelésére irányuló digitális szolgáltatás.

Egyre több az elektromos autó Magyarországon.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

„Az OTP internet- és mobilbankban elérhető Persely funkció hamar népszerűvé vált, mostanáig több mint 65 ezren nyitottak ilyen számlát. A Persely segítségével az ügyfelek egészen kis összegeket, akár egy kávé árát is félre tudják tenni, melyekhez különböző célokat is rendelhetnek” – ismertette az új szolgáltatást és annak eredményeit Fabriczki Rita, az OTP Bank Megtakarítási termék- és szolgáltatás menedzsment területének vezetőjét.

„A Persellyel ösztönözni tudjuk ügyfeleinket a kis összegű rendszeres megtakarításokra, hiszen a digitálisan aktív, megtakarítási életútjuk elején járó, ezen a területen még kevésbé tapasztalt ügyfeleknek is tudunk segíteni abban, hogy tudatosabban kezeljék kis összegű megtakarításaikat” – tette hozzá Fabriczki Rita.

A Persely népszerűségének köszönhetően a funkció továbbfejlesztése várható, valamint új, megtakarításokat érintő internet- és mobilbankban elérhető funkciók folyamatos bővülését tervezi a bank. A hosszú távú pénzügyi gondolkodásnak egyre inkább a Tartós Befektetési Számlák (TBSZ) is a részét képezik. A Tartós Befektetési Számlával három év után adókedvezmény, öt év után adómentesség érhető el.

Az OTP Bank tavalyi és idei TBSZ számlanyitásait tekintve látjuk, hogy nő az érdeklődés a személyijövedelemadó- és szochomentességet nyújtó konstrukció iránt, emiatt számos, kifejezetten TBSZ-re alkalmas terméket kínál az OTP Bank, mint például a szeptember 11-től október 27-ig jegyezhető OTP Ökotrend Alapot

– ismertette Fabriczki.

„Magyarországon ez az első olyan tőke- és hozamvédett alap, amelynek célja a környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítása, így az uniós SFDR rendelet 8. cikkének hatálya alá is tartozik” – tette hozzá Gáti László, az OTP Alapkezelő, marketing- és kommunikációs igazgatója.

Gáti jelezte, hogy az OTP Ökotrend Alap jegyeinek megvásárlásával a befektetett tőke védelme és a rögzített hozam mellett olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből profitálhatnak az ügyfelek, amelyek a zöldátmenet, azaz a fosszilis energiahordozókról a megújuló energiára való átállás iparágaiba fektetik a pénzösszegeket. Az OTP Ökotrend Alap hároméves futamidejű, 5 százalékos fix hozamot ad.