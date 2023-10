Bajban a Jászság, nyakukon a válság

Idén megtorpant vármegyénk iparának teljesítménye, júliusban már szembetűnő visszaesés mutatkozott. A KSH adati alapján 2023 júliusában az ipari termelés volumene országos szinten 2,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, és a csökkenés Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is szembetűnő volt, már az idei előző hónapok eredményeinek tükrében is – számolt be róla a Szoljon.hu vármegyei hírportál.

Fotó: Vajda József/Szabad Föld

Márciusban még 239 012 millió forint volt Jász-Nagykun-Szolnok ipari teljesítménye, áprilisra ez 200 118 millió forintra csökkent, és bár májusban 221 262 millió forintra korrigált vissza az érték, a júliusi teljesítmény pedig már csak 185 520 millió forintot ért el.

Azt kell mondanom, hogy jelenleg botladozik egész Európa gazdasága

– nyilatkozta a portálnak Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Emlékeztetett, hogy a magyar gazdaság exportorientált, az ipargazdaság teljesítményének 83 százalékát az export adja, Németország pedig jelentős partner. Országos szinten a vármegyék pozíciói nem változtak, Jász-Nagykun-Szolnok pedig tartja hetedik helyét, azonban ehhez a mérsékelt teljesítményhez viszonyítva. Hozzátette, hogy a jászsági nagy cégeknél sincs látványos növekedés, amelyek nagyon kitettek a világpiaci helyzetnek, azoknak a teljesítménye látványosan csökkent.

„Minden lehetőséget megragadunk az előrelépés érdekében, egyrészt próbálunk piacokat teremteni, a mostani minden korábbinál kőkeményebb verseny, esélye annak van, aki képes alkalmazkodni a piaci helyzet változásához, folyamatosan fejleszteni. A vármegyén belül az együttműködéseket kellene sokkal inkább erősíteni, kooperálni, kivéve a technológiai cégeket, ahol erre még nincsenek felkészülve a vármegye egyes területei” – fejtette ki Sziráki András. Hozzátette, hogy nehezíti a helyzetet, hogy már nemcsak belföldön, hanem nemzetközi versenyben kell helyt állniuk a cégeknek.

Ki kell mondanunk, hogy jelenleg nehéz időszakot élünk, és a fényt az alagút végén még nemigen látni. De az már borítékolható, hogy egy mérsékelt növekedésnek leszünk a tanúi

– zárta gondolatait a vármegyei kamara első embere.