Bakelit: befektetésnek is kiváló lehet Ákos vagy Zoltán Erika

A streamelés – beleértve az előfizetést és a reklámozást is – tavaly a zeneipar eladásainak már a 67 százalékát tette ki, szemben a 2021-es 65-tel. A teljes bevétel 26,2 milliárd dollárra nőtt, ami 9 százalékos növekedés az előző évhez képest – derül ki a Nemzetközi Fonográfiai Iparszövetség (IFPI) Global Music Report 2023 című kiadványából.

Bakelitbörze: a gyűjtők sokszor ölre mennek egy-egy különleges kiadványért.

Fotó: Für Henrik / Békés Megyei Hírlap

Ebbe a hatalmas ágazatba kell elhelyezni a 17 éven át virágzó hanglemezpiacot. Mint korábban a Világgazdaság is megírta, a vinylkorongokból 2022-ben globálisan 41,3 millió darab kelt el, szemben az egy évvel korábbi 40 millióval. A nemzetközi-hazai értékesítés 2021-es 60-40 százalékos megoszlása a mennyiséget tekintve 2022-re fele-felére egyenlítődött ki – legalábbis a statisztikák átlaga szerint, amelyek gyakran egymástól merőben eltérő forgalmi és árbevételi adatokat közölnek.

Megtorpant a bakelit-punkmánia

Hogy a pár nappal ezelőtti hazai Punk-Rock-Maraton a magyar hanglemezfogyasztáshoz hogyan járul majd hozzá, az egyelőre a jövő zenéje, bár az eseményen számos olyan ikonikus zenekar fellépett, amely akár több bakelittel is rendelkezik, és a rajongók egykor úgy vásárolták, mint a cukrot.

Igaz, a bakelit-punkmánia mostanra megtorpant, így ez a közepesen teljesítő hanglemezeladások közé tartozik, azaz nem az underground bandák kiadványai húzzák az eladást

– tudta meg a Világgazdaság a Bakelitfutár internetes kereskedőcég tulajdonosától. Juhász Csaba a műfajok népszerűségével kapcsolatban elmondta, hogy Magyarországon a külföldi zenekarok közül évek óta verhetetlen népszerűségnek örvend a rock- és a metálhanglemez-eladás.

Csúcstartó például az AC/DC, a Metallica, a Motörhead, az Iron Maiden. Ugyanígy toplistásak a The Beatles, a Black Sabbath, a Motörhead, a Deep Purple vagy a Led Zeppelin albumai, vagy akár a Queen, a Guns N’ Roses és az ABBA, amely kilóg a sorból, hiszen a diszkóvilág állócsillaga. A fiatal korosztályból Dua Lipa Futura Nostalgia, Harry Styles Fine Line, Shawn Mendes Wonder korongjai fogynak jól.

A jazz, más műfaj. Azt ugyanis zömmel a tehetősebbek, a minőségi lejátszók, erősítők, hangfalak tulajdonosai vásárolják, akik sokszor több százezres, netán többmilliós perifériával rendelkeznek. Nálunk is kapható olyan félmillió forintos Bill Evans díszdobozos lemezgyűjtemény, amely 22 darabból áll, de akad közel nyolcvanezres, 2 LP-ből álló Miles Davis-korong is. Van rá kereslet, előrendelés. Itthonról is, külföldről is.

Minden idők legdrágább bakelitlemeze

Természetesen nem kell méregdrága lejátszó, de egy korongot sem ajánlatos – többnyire a multiknál kapható húsz-harmincezres – dizájnkészüléken pörgetni, amely inkább árt a barázdáknak, mint használ

– hívta fel a figyelmet szakértőnk, hozzátéve, hogy a Belga zenekar 300 példányszámban nyomott korongja egy nap alatt elfogyott, ami döbbenetes teljesítmény, és a rajongók szinte ölni tudnának érte.

Juhász Csaba szerint a hanglemezpiac megtorpanása ideiglenes, jövőre már fellendülés várható.

Fotó: Bakelitfutár

Az árakkal kapcsolatban érdekes következtetést lehet levonni. Sokszor nem az a korong a legdrágább, amelyről úgy gondoljuk, hogy valóban értékes, ráadásul nem is biztos, hogy régi. A piac másként áraz: maximum ötszáz-ezer forintért adható el egy-egy táncdalhanglemez, egy magyarnóta- vagy operett-nosztalgiaválogatás. Más a helyzet a pár száz példányban készült korongokkal: megbecsülni is lehetetlen, hogy mennyi kelt el ezekből az évtizedek alatt sok millió forintnak megfelelő dollárért.

Minden idők egyik legdrágább bakelitlemeze lett a Sex Pistols 1977-ben kiadott God Save the Queen című korongja, amely négymillió forintnak megfelelő amerikai dollárt ért valakinek évekkel ezelőtt. Noha eredetileg 25 ezer példány készült belőle, tehát a magas árat semmi nem indokolta, ám ezek többsége megsemmisült. Miután csak kilenc darab létezéséről tudni, érthető a hiénaszenvedély.

A bakelit is érzi a a gazdasági helyzetet

Az éveken át tartó forgalomszárnyalás mostanra befejeződött, amit alátámaszt Juhász Csaba webáruházas tapasztalata is. Szakértőnk véleménye szerint a kedvezőtlen geopolitikai és gazdasági helyzet áll a háttérben, hiszen a gyűjtők ilyenkor nem a hanglemeztáruk bővítésére helyezik a hangsúlyt. Vége a Covid miatti szobafogságnak is, így az otthoni zenehallgatási idő és felhalmozási láz is apadt. Persze a helyzet nem drámai, a prognózis szerint jövőre már újabb visszarendeződés várható, amihez a mozifilmek is hozzájárulnak.

A minőségi hangzásnak ára van: a sok millió forintos lemezjátszó sem ritka, gyakran a filmek főszereplői is ilyenen pörgetik a lemezt, nem kis reklámmal megtámogatva akár a lemezjátszó-, akár a vinylipart.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Hogy mi az összefüggés a filmipar és a hanglemezforgalom között? A válasz roppant egyszerű.

A legnagyobb filmgyártó vállalatok, például a Sony, a WarnerBros. és a Universal, uralják a hanglemezkiadást is, így nem csoda, hogy saját terméküket előszeretettel reklámozzák a filmekben, ami óriási felhajtóerővel bír. Sőt, vizuálisan sem utolsó látvány, amikor a főhős az esti vacsoránál egy méregdrága hifin pörgeti a korongot

– mondta a szakértőnk.

Természetesen nem szabad elmenni a legnagyobb online „hanglemez-aranybánya”, a Marketpalce és a Discogs mellett sem. Ez utóbbi mára minden zenei műfajt tartalmazó adatbázis lett, sokmilliós hanglemeztétellel, így egyszerre végtelen lemezbörze és a világ zenei kiadványainak legnagyobb, a felhasználók által szerkesztett katalógusa.

Mindkét virtuális térben vásáronként több mint hatvanmillió hanglemez keresi új tulajdonosát. Érdekes hanglemezekre lelni a hazai turkálóban, a Vaterán, ahol egy Ákos–Bonanza-album 55 ezer forintért keresi gazdáját, de akad olyan Zoltán Erika-korong, amelyre 35 ezertől lehet licitálni.

Mit hozhat a jövő a bakelitpiacon?

A hanglemezágazat 2027-ig közel 664 millió dollárral bővülhet világszerte, ami 8,4 százalékos éves növekedési ráta – derült ki a Research and Markets egyik korábbi kutatásából. Mindezt iparági szakértők a hanghordozók esztétikai vonzerejére, a sikeres promóciók, valamint az ezredforduló utáni fellángolás eredményére alapozzák. Juhász Csaba pedig abban bízik, hogy Magyarországon újra felvirágzik a vinylkorong gyártása, és nem csupán egy – eredetileg poharakat gyártó – üzemben készülnek az újabban különböző színekben is pompázó lemezek.