Januártól június végéig világszerte több mint 36 millió utas választotta a FlixBus, a FlixTrain, a Greyhound és a Kamil Koç járatait, ami 53 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest – derül ki a vállalat közleményéből. Mint írták, a csoport teljes bevétele 860 millió euró, ami 54 százalékos gyarapodást mutat a tavaly első félévi 557 millióhoz képest.

A Flix jelenleg világszerte 41 országban van jelen.

Fotó: Máthé Daniella / Kisalföld

A vállalat elindította első finnországi és görögországi járatait, és jelentősen bővítette hálózatát Brazíliában. A Flix jelenleg világszerte 41 országban van jelen, a zöld távolsági buszok pedig még 2023 vége előtt elindulnak Chilében is.

Európában a Flix több, mint 24 millió utast szállított, ez 75 százalékos növekedés. A bevétel elérte a 477 millió eurót, ami 91 százalékos gyarapodást jelent.

Csak júniusban több, mint 2 ezer új európai megállót kötött össze a Flix hálózata. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban több, mint 5 millió utas vette igénybe a FlixBus és a Greyhound szolgáltatásait, ami 33 százalékos növekedést jelent 2022 első fél évének azonos időszakához képest. A bevételek 19 százalékkal, összesen 279 millió euróra nőttek.

A Flix leányvállalata, a Kamil Koç több, mint 6,8 millió utast szállított 2023 első felében, – ez 14 százalékkal több, mint 2022 első fél évében – és 88 millió eurós bevételt ért el, ami 34 százalékos növekedést jelent. A török távolsági buszhálózatban több, mint 300 megállóhely szerepel. Emellett a Flix jelentősen bővítette kínálatát és hálózatát Brazíliában: összesen hét szövetségi államban 35 új várost vontak be a hálózatba, köztük Salvadort és Fortalezát is. Így a FlixBus már Brazília északkeleti részén is közlekedik. A cég szolgáltatásai idén már Chilében, és jövőre Indiában is elérhetőek lesznek.

A cég vállalja, hogy 2040-ig CO2-semleges lesz Európában, és a flotta átalakítására összpontosít.

Ezért a következő hónapokban a Scaniával együttműködve az első öt, LNG-vel (cseppfolyósított földgázzal) működő FlixBusz forgalomba áll a belföldi német útvonalakon, amelyek a biogáz felhasználásával csökkentik a CO2-kibocsátást.