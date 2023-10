Az Andrássy úton lévő, műemlékvédett Drechsler-palota 135 éves története során számos szerepet töltött már be: működött lakóházként, kávéházként, a Magyar Állami Balettintézetként, az elmúlt két évtizedben pedig teljesen üresen állt – most luxusszállodaként nyitott meg. A Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1886-ra elkészült, francia reneszánsz és neogótikus stílusú, rendkívül rossz állapotú épületet a DVM Group újította fel, a londoni Bowler James Brindley, valamint a hazai Bánáti+Hartvig belsőépítészcég tervei alapján. A dizájnerek a palota gazdag kultúrtörténetéből, illetve korábbi funkcióiból merítve alakították ki a tereket – beleszőve a budapesti kávéházi világot, a magyarok sakkszeretetét, a szemközti Opera előadásainak hangulatát és még sok minden mást.

Múlt és jelen stílusos elegye az előcsarnok. Fotó: W Hotel

151 szoba, 45 lakosztály

Az örökségvédelem és a műemléki helyreállítás jelentős gépészeti és elektromos fejlesztéssel egészült ki a 16 ezer négyzetméter alapterületű ingatlan minden helyiségére kiterjedően. A kivitelezőnek természetesen az ötcsillagos szálloda műszaki elvárásaira is fel kellett készítenie az épületet.

A felújítás költségeit tekintve a tető – eredeti tervek szerinti – újjáépítése került arányaiban a legnagyobb összegbe

– árulta el a Világgazdaságnak a W Budapest szálloda igazgatója, Igor Buercher.

A WOW lakosztály ablakán bekacsint az Operaház. Fotó: W Hotel

A 151 stílusos vendégszoba, illetve 45 lakosztály között az igazán nagy attrakciót a majdnem 200 négyzetméteres Extreme WOW, azaz a W Elnöki Lakosztálya jelenti.

A szobák ára egy éjszakára 550, a lakosztályoké 1000 eurótól kezdődik. Az elnöki lakosztály esetében „az ár kérésre” választ kaptuk.

Modern, hívogató, meglepő

A tervezők alaposan beleásták magukat Pest és Buda történetébe, feltérképezték a híres fővárosi épületeket és a nemzetközi ismertségre számot tartó magyarokat. A Loire-völgyi ihletésű, francia reneszánsz építészeti elemek keverednek itt a Széchenyi gyógyfürdő, a Zsolnay csempék vagy az Andrássy úti épületek esztétikájával. Az éttermi lámpatesteket ékszerek, de a balett-táncosok szoknyái is ihlették, annyi a dekoratív elem, hogy csak kapkodja a fejét a látogató.

A Fantastic lakosztály fürdőszobája sakktáblamotívummal. Fotó: W Hotel

Houdini és Gábor Zsazsa nyomában

Harry Houdini és a „nagy illúzió” inspirálta például a tükrök kreatív használatát az egész szállodában, optikai illúziókat hozva létre a mennyezeten, a falakon és a padlón. Gábor Zsazsa karaktere révén a hollywoodi glamúr, a retro csillogás játékossága érkezett meg az épületbe. A táncművészetet a belső tér lágy rózsaszín árnyalatai, ívelt vonalai és lenyűgöző, szinte színpadi világítástechnikája idézi meg. Ezt az elgondolást viszi tovább

a teljesen fekete Extreme WOW és a teljesen fehér WOW lakosztály,

amelyek színeit a Hattyúk tava című balettből merítették a tervezők. Az Extreme WOW és a WOW lakosztályokat egyedi tapéta díszíti, amely a Magyar Operaház díszleteinek világába repíti a vendégeket: a hatalmas mennyezeti freskó görög isteneket ábrázol finom, fémes árnyalatokban.

A feketében úszó elnöki lakosztályhoz bár is tartozik, a konyha, a fürdőszobák, a szobák és a nappali mellett. Fotó: W Hotel

Találunk a hotelben bárt, éttermet, spát is. Ez utóbbiban szintén Houdini szellemét idézik a tükrök és a vízfelület játékával. Az itt lévő rejtett ajtók titkos terekbe vezetnek, ahol a vendégek megpihenhetnek, a medence pedig Budapest híres termálfürdőire rímelve, hagyományos csempével és aranyhálóval van burkolva.

Arra a kérdésre, hogy

milyen luxusszolgáltatásokat vehetnek igénybe a legmagasabb státuszú vendégek,

az igazgató azt mondta, a vendégek Budapesten is számíthatnak a W márkára jellemző „Bármit/Bármikor” („Whatever/Whenever®”) szolgáltatásfilozófiára. Azaz törvényes keretek között bármikor bármilyen kéréssel előállhatnak, a személyzet készen áll a teljesítésükre.

A hotel étterme, a Nightingale by Beefbar: az állólámpák sakkfigurákat idéznek, a csillárok pedig a balett-táncosok szoknyáját. Fotó: W Hotel

A fúziós étkezés és az időtlen koktélkultúra

A W Budapestben háromféle koncepciójú éttermet is kipróbálhatunk – akkor is, ha nem vagyunk szállóvendégek, hiszen a hotel a luxusutazók mellett a helyieket is várja a közösségi tereibe. A szálloda éttermének koncepciója Riccardo Giraudi világszínvonalú restaurateur műve, vezetője, az executive chef, Fabio Polidori. A Nightingale by Beefbarban a hagyományos ázsiai ízeket párosítják a Beefbar jellegzetes húsételeivel, sharing tálalással.

Az ikonikus ételek közé tartozik: a füstölt paprikás öntettel meglocsolt ropogós black angus carpaccio (7990 forint),

a sárgafarkú sasimi juzu szarvasgombaszósszal (12 990),

vagy desszertnek a Choco Crunch Mousse (3990), amely a csoki mousse, a brownie és a karamellpraliné találkozása a tányéron.

A beavatottak számára elérhető a Society25, a szálloda misztikus, alagsori speakeasy bárja, amely az egykor Budapesten működő titkos társaságokra utal. A koktéllista nyolc, a Drechsler-palota történelméhez köthető koktélt kínál, mindegyik tartalmaz egy-egy titokzatos összetevőt, amelyet a bár vezetője, Stefano Ripiccini talált ki. A vendégek választhatják a nagy Houdiniről elnevezett The Illusionistet; a Brew Bopot, amely a budapesti kávé aranykorára utal, valamint a Geraniumot, ami magyarul muskátlit jelent, és a Drechsler-palota egyik leghíresebb asztaltársaságának nevét viseli.