A házasulandó pároknak és családjaiknak idén mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha szeretnék megadni a módját a jeles eseménynek. Ne gondoljunk feltétlenül luxuskörülményekre és számtalan extra részletre. A meglepően nagy összeg egy hozzávetőleg átlagosnak mondható, de igényes 70 fős lakodalom ára – olvasható a spanyoltengerpartieskuvo.hu-n.

Fotó: Shutterstock

Az élet egyik legnagyobb eseményével kapcsolatos híreket, változásokat szondázó összefoglalóból megtudhatjuk, hogy tavaly még ki lehetett hozni egy esküvőt hat-hétmillió forintból, ami ugyancsak egy hetvenfős lakodalom ára volt, minden szükséges kellékkel és vacsorával együtt. Ez az összeg a menyasszonyi ruhától kezdve a virágokon, fotóson át a vacsoráig és a tortáig mindent magában foglalt. Ugyanezért ma már tízmillió forint feletti összeget fizetnek a párok, és akkor még nem beszéltünk az extra igényekről.

Nem kímélte az infláció a boldogító igent sem

„A mellbevágó áremelkedést sok tényező együttese okozza. Egyrészt az élelmiszerek elképesztő méretű drágulása, ami a vendéglátásban még inkább észlelhető, hisz rájuk nem vonatkozik az ársapka. Az esküvői helyszínek alapköltségei is jócskán megnőttek az energiaárak emelkedésével, ezért sokan minimumfogyasztást vagy bérleti díjat vezettek be. De emelkedtek a szolgáltatási díjak is a benzinárak miatt, sőt a kat megszűnése is drágulást hozott ezen a területen” – mondta el Csobán Éva esküvőszervező.

Az esküvők drágulásához a nagy napot szervező családok is kénytelenek voltak alkalmazkodni, aminek általában az lett az eredménye, hogy az utóbbi időben már kevesebb vendéget hívnak meg a lakodalomba.

„Míg korábban százfős lakodalmakat szerveztek a házasulandók, manapság már inkább 60-70 fős esküvőkben gondolkodnak a költségek csökkentése miatt. Nem ritka a 30-40 fős lagzi sem, így azonban az esküvői helyszíneknek sem téríti meg a költségeit a vacsora ára.” Csobán Éva utalt arra is, hogy minden évben készítenek egy felmérést a párok körében arról, mekkora összeget szánnak az esküvőjükre, és erre a válasz több éve ugyanaz az összeg: négy és hat millió között. Ebből a szakember szerint azonban ma már nem jön ki egy lakodalom.

Az árak emelkedésének az lett az eredménye, hogy a párok kezdenek egyre inkább alternatív megoldásokban gondolkodni.

A házasság a korábbi húszas évek helyett amúgy is egyre inkább kitolódik a harmincas évekre, és egyre többen vannak azok a házasulandók, akik nem a szülők támogatásával, hanem saját zsebből fizetik az esküvőt. Tóth Mihály, az Ökumenikus Egyház vezető lelkésze szerint a jegyespárok éppen ezért alaposan meggondolják, mire költenek.

A gyönyörű spanyol település igen népszerű a házasulandók körében.

Fotó: Shutterstock

„Egyre több jegyespár gondolja úgy, hogy az esküvőre szánt összeget inkább magára költené, ráadásul ennek csak a töredékét szánják a nagy napra. Mind gyakrabban kötik össze a nászutat az esküvővel, és a tengerparton kelnek egybe. Az egyik legnépszerűbb úti cél Spanyolország, ezen belül is Torrevieja, ahol gyönyörű a tengerpart” – fejtette ki a vezető lelkész, a nevében is erre a házasságkötési megoldásra utaló honlapon. A gyönyörű spanyol település igen népszerű a házasulandók körében, ha pedig a pár úgy dönt, hogy a lagzira szánt összeget inkább magára költené, akár harmadannyiért is mesés esküvőben lehet részük.

Mégis vannak, akik inkább itthon maradnak

A Bank360.hu ennél tételesebben, ám szikárabban, más szemüvegen keresztül kalkulált egy esküvői költségvetés elkészítésében. Már az elején megjegyzik, hogy ki lehet hozni egy házasságkötést gyakorlatilag ingyen is – ha nincs lagzi, esküvői ruha és csak két tanúval megyünk a városházára –, de ha életünk nagy napján nem szeretnénk spórolni és kompromisszumokat kötni, szerintük is mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk.

Az esküvői torta kiemelt része a jeles eseménynek, amelynek az ára egészen széles sávban mozoghat.

Fotó: Shutterstock

Ha hagyományos lakodalomra vágyunk, akkor érdemes legalább egy, de inkább másfél évvel korábban elkezdeni a nagy nap előtt a szervezést.

Tipp: ha pénteken vagy téli napon szeretnénk esküdni, akkor valamelyest faraghatunk a díjakból, de a szervezés ugyanannyi időt és energiát igényel.

Ha szeretnénk megszabadulni az egyeztetés és a stressz nagy részétől, akkor érdemes felbérelni egy esküvőszervezőt, viszont neki minimum 200-300 ezer forintot ki kell fizetnünk.

Egy átlagos helyen egy főre étellel és itallal 10-15 ezer forintot érdemes számolni, de ennél persze mehetnek feljebb is az árak, ha szeretnénk kirúgni a lagziban a hámból. Egy 80 fős vendéglistával számolva ez így körülbelül 800 ezer és egymillió forint közötti összeg. Ha távolról is érkeznek vendégek, számukra illik szállást foglalni, a határ itt a csillagos ég.

A drágább kötelező tételek közé tartozik a menyasszonyi ruha is. A bérelhető ruhák természetesen olcsóbbak, akár 100 ezer forintból is ki lehet jönni. Egy egyedi készítésű, mesterszabó által készített darab ára azonban néhány százezer forinttól a több millióig is elmehet. A menyasszonyi ruha mellett eltörpül a vőlegény által viselt öltöny ára, ami körülbelül 30 ezer forinttól megoldható, természetesen ennél léteznek jóval drágább megoldások is. A jegygyűrűk ára páronként 50–250 ezer forint között is lehet, attól függően, hogy a pár milyet szeretne.

A menyasszony is összetáncolhat jelentősebb összeget a lagzi alatt.

Fotó: Shutterstock

Egy jó vőfély alkalmanként akár 100–200 ezer forintot is elkérhet, a fotós és/vagy videós is belekerülhet 200-300 ezer forintba, amiben benne van az esküvő után elvégzendő utómunka is.

Kalkulálhatunk üzleti fejjel is, jóval takarékosabban

Ha a nagyobb tételeken túl vagyunk, máris elköltöttünk 1,5-2 millió forintot. Erre jönnek rá a kisebb tételek, például: virágok, díszítés, menyasszonyi csokor, autóbérlés, meghívók, esküvői torta, fodrász, kozmetikus, manikűr az esküvő előtt, és bármi más extra, amit az ifjú pár elképzelt.

S miért ne gondolkodna egy gazdasági portál üzleti alapon? A Bank360.hu arra is emlékeztet:

az esküvő szerencsére azok közé a vállalkozások közé tartozik, amely, ha jól csináljuk, megtérül. A vendégek általában ajándékot vagy pénzt adnak az ifjú párnak.

Fejenként a vendégek általában 15-20 ezer forinttal szállnak be, a közeli rokonok pedig sokszor még ennél is bőkezűbbek. Ha egy 80 fős vendéglistával számolunk, láthatjuk, hogy akár a költségek felét, vagy háromnegyedét is visszakapja a pár valamilyen formában.