„Rendkívül pozitív lépés és kiemelkedően jó hír minden szülő és egészségügyi szakember számára, hogy a kormány mérlegeli a 18 év alatti fiatalok esetében az energiaitalok betiltását” – hangoztatja a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak). A szervezet indoklása szerint az energiaitalok „extrém magas koffein- és cukortartalma komoly veszélyt jelenthet a fiatalabb generáció számára”.

Leginkább a középiskolások használják az agyuk „felpörgetésére" az energiaitalokat tanuláskor vagy a virtuális valóságban való eligazodáshoz

Fotó: Shutterstock

Jelenleg azért lobbiznak, hogy az energiaitalok vásárlása csak 18 éven felülieknek legyen lehetséges, értékesítésüket pedig például kizárólag a dohányboltokra korlátozzák.

A szándékot – a dolgok jelenlegi állása szerint – Hollik István (Fidesz) és Nacsa Lőrinc (KDNP) váltaná tettre, akik egy Facebook-videóban jelentették be a minap: kezdeményezik, hogy tiltsák meg az energiaitalok fogyasztását a 18 éven aluliaknak.

Jöhet az energiaitalok betiltása

Hollik István megemlítette: „az elmúlt négy esztendőben a mentőszolgálat évente átlagosan száz esetben látott el 18 év alatti gyereket energiaital fogyasztása miatt. Ez teljesen világossá teszi, hogy a termékek fogyasztása ebben a korosztályban egészségügyi kockázatot jelent.” Nacsa Lőrinc pedig arra emlékeztetett: „egy éve Hatvanban szívleállás miatt halt meg az iskolában egy 14 éves fiú, aki az eset előtt is energiaitalokat ivott. Míg a tanárok arról számolnak be:

gyakori, hogy a gyerekek 10-11 óra környékén elalszanak az órán, mert akkor múlik el az iskolakezdés előtt elfogyasztott energiaitalok hatása.

Negyed évszázada annak, hogy a Red Bull betört a piacra, és megkezdték globális térhódításukat a koffeinnel dúsított energiaitalok. Sorra dobják piacra a nagy láncok az egészségesnek hirdetett energiaitalokat: cukormentes, nullkalóriás, vitaminokkal dúsított termékeket. Csak a teljesség igénye nélkül: Hell, XIXO, Jim, Go energiaital, RedBull, Monster, Bomba, Watt, Adrenalin, Dragster és néhány saját márkás: Tesco, Lidl, Auchan, Spar.

Az energiaitalok azoknak az egészséges felnőtteknek készülnek, akiknek gyorsan szükségük van egy kis energiára és éberségre, valamint vitaminhoz is akarják juttatni a szervezetüket. A biztonsággal fogyasztható mennyiséget az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos kutatása határozta meg, és eszerint egy egészséges felnőtt naponta aggálymentesen megihat 5 doboz energiaitalt.

Ám minden élelmiszert, még a vizet is, csak mértékkel szabad fogyasztani

– jelentette ki a Magyar Energiaital Szövetség főtitkára.

Csibi Sándor megkeresésünkre korábban azt is elmondta: „egyetértenek abban, hogy meg kell védeni a gyerekeket minden veszélytől, de szerinte a legfontosabb az érintett korosztály tájékoztatása.”

Hozzávetőleg negyed évszázada jelent meg Magyarországon az úttörő energiaital

Fotó: Shutterstock

Mi az energiaital rendeltetése? Kinek ajánlott, kinek nem? És mekkora mennyiséget lehet a különböző márkákból biztonságosan elfogyasztani?

Egyre aggasztóbb a fiatalok energiaital fogyasztása

A Magyar Energiaital Szövetség főtitkára utalt rá, hogy a gyermekeknek nem csupán az energiaital fogyasztása nem ajánlott, hanem semmi, ami koffeint tartalmaz, így a kávé, az energiaital és a kóla sem. Majd kiemelte: „Egy liter kóla annyi cukrot tartalmaz, mint egy liter energiaital, és annyi koffeint, mint egy doboz energiaital. Ezért, ha a tervezett törvénnyel, a szigorítással a gyermekek védelme a cél, úgy a kólát is tiltani kellene a 18 év alattiaknak, mert a koffein hatása abban is ugyanaz. „Amennyiben tehát csak tiltással tudjuk megvédeni gyermekeinket a koffeintől, akkor egyenlő elbírálás alá kell venni az energiaitalokat, a kávét és a kólát is, és valamennyit betiltani a gyermekek számára” – érvelt a főtitkár.

Tény, hogy sok más, naponta széles körökben fogyasztott termék is tartalmaz koffeint, ám a koffein-túladagolás miatt kórházba került betegek szinte kizárólag energiaital-fogyasztók voltak, mielőtt bekövetkezett a baj.

„Ez a megállapítás a gyermekekkel történt eseteket vizsgálva pedig hatványozottan igaz. A kamaszok szinte sosem állnak meg egy doboz energiaitalnál” – nyomatékosította a Magyar Nemzet érdeklődésére Bense Tamás gyermekorvos. Egyénileg változhat, de ez a fajta életmód nemcsak felpörgeti a gyermekeket, hanem sokaknál alvászavart és megemelkedett vérnyomást is okozhat, mértéktelen fogyasztása esetén pedig szívproblémák is jelentkezhetnek.

A hatóság józanságra int az energiaitalokkal kapcsolatban

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kérdésünkre kifejtette: Abban a tekintetben egyetértenek Csibi Sándor véleményével, hogy az energiaitalok és más koffeintartalmú italok fogyasztása gyermekek számára egyáltalán nem ajánlott, továbbá mértéktelenül egyetlen élelmiszert sem javasolt fogyasztani.

A serdülőkorúak és kamaszok mintegy 12 százaléka magas krónikus energiaital fogyasztó, átlagosan havi 7 liter fogyasztással.

Fotó: Shutterstock

Azonban azt is tudni kell, hogy az EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) 2013-as felmérése szerint a serdülők korcsoportja fogyaszt legnagyobb valószínűséggel energiaitalokat (68 százalékuk). Közülük mintegy 12 százalékuk volt magas krónikus fogyasztó, átlagosan havi 7 liter fogyasztással. További 12 százalékuk pedig nagy akut fogyasztó.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság koffein fogyasztásra vonatkozó kutatása eredményeként megállapította, hogy napi 400 milligramm (átlagérték) koffein elfogyasztása egy egészséges felnőtt számára nem jár egészségkárosodással.

Ám az is lényeges, hogy az egyszeri adag ne legyen több 200 milligrammnál. Az EFSA által megállapított napi maximális értékbe nemcsak a kávéval és energiaitallal bevitt koffeinmennyiség számít bele, hiszen sokan elfelejtik, hogy például a tea, a kakaó, a csokoládé és sok más élelmiszerünk is jelentős mennyiségű koffeint rejt magában. Továbbá az energiaitaloknál nem elég kizárólag a koffein hatását figyelembe venni, ugyanis ezek a termékek a koffein mellett még tartalmazhatnak más, a koffeinhez hasonló hatású anyagokat: így például taurint, glükuronolaktont is.

Ezenfelül fontos megjegyezni, hogy a szintén energiát adó, cukrot tartalmazó energiaitaloknál jelentős a cukorbevitel is. A WHO szerint egy felnőttnek naponta nem lenne szabad 50 grammnál több cukrot bevinnie a szervezetébe, különben fennáll az elhízás és a fogszuvasodás esélye.

Összefoglalva: „az említett tények alapján nem javasolt naponta 5 doboz energiaitalt inni. Alkalmanként egy-egy doboz energiaital elfogyasztása, egészséges felnőtt emberek esetében nem okozhat egészségkárosodást” – szögezte le a Nébih.