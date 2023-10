Megemelte az idei hiánycélt a kormány, de még így is alacsonyabb lesz a tavalyinál A kormány szerint a veszélyes nemzetközi helyzet rendkívüli terhet ró a magyar költségvetésre is. A rezsivédelem magas költségein túl megnövekedett kiadást jelent, hogy egy háború közvetlen közelségében a magyar honvédelmi kiadások már az idei évben is elérik a GDP 2 százalékát.