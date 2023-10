Jövő évi minimálbér: itt vannak a számok – két számjegyű emelés jöhet és egyszeri százezer forint még az idén

Szinte biztos, hogy jövőre is legalább 10 százalékkal emelkedik a minimálbér, miután a vállalkozói oldal is hajlik a nagyobb emelésre. Bár a kormányon is múlik, hogy hozzájárul-e a vállalkozók évközi kompenzációjához, de a munkaadók egyszeri 100 ezer forint adnának a minimálbéreseknek év végéig a vártnál magasabb infláció miatt.

24 perce | Szerző: Járdi Roland

