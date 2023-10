Változatlanul elég gyengén muzsikál a hitelkártyák piaca Magyarországon: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2023 második negyedévében 1,109 millió hitelkerettel ellátott plasztiklap volt itthon forgalomban, ami 4,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbi 1,162 milliónál.

Fotó: Shutterstock

Az eddigi mélypontot viszont az első negyedév hozta el a piacon: akkor 1,102 millió hitelkártyát tartott nyilván itthon az MNB, így a második negyedév nagyjából hétezres emelkedést hozott a darabszámban. A számuk évek óta tartó, szinte folyamatos csökkenésével párhuzamosan a hitelkártyák jelentősége is fokozatosan csökken:

miközben 2017 derekán még az összes, itthon kibocsátott bankkártya majdnem 15 százalékához kapcsolódott valamekkora hitelkeret, idén júniusra 11,1 százalékra olvadt ez az arány.

Hét év alatt több mint 205 ezer hitelkártya tűnt el a magyar piacról

Azzal együtt viszont, hogy egyre kevesebben gondolják úgy, hogy számukra előnyös megoldás egy hitelkártya fenntartása, a megmaradt kártyabirtokosok egyre aktívabban használják a plasztikokat. A jegybank adatai szerint a belföldi és külföldi hitelkártyás fizetési tranzakciók száma a második negyedévben 8 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és meghaladta a 36,16 milliót. Ezen belül a külföldi tranzakciók számában mért jelentősebb – 14,6 százalékos – emelkedést az MNB, a belföldi vásárlásoknál 7,4 százalékos volt a bővülés.

Növekszik a vásárlások volumene, de nem eléggé

A hitelkártyás vásárlások értéke is szépen növekedett 2022 második negyedéve óta, itt összességében 18 százalékos emelkedést mért az MNB, 346,8 milliárd forintos forgalom mellett. Itt is a külföldi vásárlásoknál sikerült egyébként acélosabbra a bővülés, az idei második negyedévi, 49,2 milliárdos forgalom bő egyötödével volt magasabb az egy évvel korábbinál. Meg kell jegyezni viszont, hogy a teljes bankkártyás vásárlási forgalom a hitelkártyákénál is gyorsabban, 24,4 százalékkal emelkedett éves alapon, amit viszont részben magyaráz az, hogy miközben a hitelkártyák száma csökkent, a betéti plasztikoké kismértékben ugyan, de emelkedett.

A belföldi hitelkártyás vásárlási forgalom közel 18 százalékkal emelkedett a 2023 második negyedévéig számolt egy év alatt

Tudatosabbak a kártyabirtokosok

A jegybank legfrissebb, augusztusi adatokat tartalmazó statisztikái szerint a hazai háztartásokkal szemben összességében 149,3 milliárd forintos hitelkártya-követelésük volt a pénzügyi szolgáltatóknak, ami 13,8 százalékkal nagyobb a tavaly nyár véginél. Viszont láthatóan egyre tudatosabban használják a hitelkártyáikat a magyarok:

miközben a kamatmentes időszakon belüli követelések állománya 19 százalékkal emelkedett 2022 augusztusához képest, a kamatozó tartozásoké csak alig több, mint 9,2 százalékkal.

Mindez azt jelenti, hogy a kamatozó hitelkártya-követelések mennyisége már csak hajszállal haladja meg a nem kamatozókét.