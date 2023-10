Majdnem napra pontosan 50 évvel az utolsó lottó otthon tárgynyeremény sorsolás után hirdette meg a Szerencsejáték Zrt. az OTP Ingatlan Zrt-vel együttműködve a lakásnyereményt. Jó húzás volt?

Várakozáson felüli sikert hozott az akció, az augusztus végén bejelentett 110 millió forint értékű, még épülő penthouse jellegű lakás reményében azonnal megugrott a Játékoskártyára-regisztrálók száma. A bejelentés idején egymillió kártyabirtokosunk volt, év végére több mint 1,3 millió, márciusig, a lakáslottó sorsolás időpontjára pedig 1,5 millió lehet ez a szám. A sorsoláson való részvétel feltétele a hűségprogramunkhoz való csatlakozás, konkrétan a kártya kiváltása és használata.

Bánhegyi Zsófia, a a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Meglepően nagy az esély a lakásra így.

Fontos felhívni a figyelmet, hogy az esély a nyerésre 1 a 15 millióhoz, a részvevő játékosok pedig azt is tudják, hogy szigorú heti limitek alapján lehet a játékban részt venni. Összehasonlításképpen: az Ötöslottó esetében 1 a 45 millióhoz az esély a főnyereményre, tehát ha így nézzük, most valóban nagyobb az esély. Az viszont tény, hogy már 1000 forint értékű játékkal bárki megnyerheti a lakást.

Világos, hogy a kártya promóciója a cél, de valójában kiket, melyik korosztályt vagy társadalmi réteget akarja a cég megszólítani az akcióval?

Kifejezetten a lottózói játékosok számára hoztuk létre a kártyát, kiskereskedelmi hálózatunk forgalmának bővítése érdekében. Célunk ezt megerősíteni, hiszen 4500 kis-és középvállalkozói partnerrel dolgozunk együtt, a Szerencsejáték Zrt. termékeit közel 20 ezren árusítják országszerte. A stabil jövőkép biztosítása számukra komoly felelősség, amivel tisztában vagyunk. Ugyanakkor a Játékoskártya online, virtuális kártya formájában is igényelhető, nem csak a lottózókban, és további nagy terveink vannak vele a következő években. A lottózói hálózat forgalma dinamikus növekedést mutat, és érdekesség, hogy

a fiatal felnőttek járnak lottózóba, a 18-29 éves korosztály a második legtöbbet vásárló korcsoport ott,

az online csatornákon pedig a 30-39 évesek aránya a legnagyobb.

Nem biztos, hogy a játékra szoktatás a legszimpatikusabb lépés, a hűségprogramnak lehet nemkívánatos mellékhatása is.

A regisztrált játékosszám növelése a hálózatunkban éppen a felelős játékszervezési céljainkat erősíti, amely különösen fontos, hiszen 5 millió játékos tér be lottózóinkba egy év során. A játékoskártya számos biztonsági, önkorlátozási funkcióval bír, például lehetőséget nyújt személyes játszási limit beállítására. Amennyiben játékosunk hozzájárul, a személyre szabott kommunikáció során tudjuk növelni játékos tudatosságát is.Igazán elégedettek lehetünk, hiszen a kártyára regisztrálók 82 százaléka engedélyezte, hogy a későbbiekben üzenetekkel megkeressük. A kártya funkciói folyamatosan bővülnek a következő időszakban, célunk egy applikációval támogatott országos hűségprogram elindítása 2025 első félévében. Már jövőre a sorsjegyek is belépnek a kártyaprogramba, jelenleg a sportfogadás és számsorsjátékok vesznek benne részt.

A fiatalok szeretik a földi lottózókat, online pedig a harmincasok játszanak a legnagyobb arányban

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Vonzó a jövő tavaszi 100 milliós lakásnyeremény, de egyszeri sorsolásra még nem lehet azt mondani, hogy visszahozták a lakáslottót. Mi lesz utána?

Tekinthetjük ezt a kezdetnek. Hajdan valóban nagyban ment a játék, 1957 és 1973 között több mint 500 lakást és több mint 200 vidéki házat és nyaralót sorsoltak ki az ötöslottó tárgynyereményén, azonban ne felejtsük el, hogy

ehelyett most összességében akár többmilliárdos főnyereményeket kínálunk hétről-hétre.

A friss kutatásokból az derült ki, hogy a lakás ma is nagyon vonzó, igazi nagy nyeremény. Célunk nem titkoltan az volt, hogy egy álomnyereménnyel hozzuk lázba a játékosokat egy különleges kampány során, amellyel felhívjuk a figyelmet a regisztráció előnyeire is.

Mindkét lottón hetek óta halmozódik a főnyeremény, már bőven egymilliárd forint felett van, az eurojackpot pedig 14 milliárdnál tart. Mennyire ugrott meg a forgalom a lottózókban mostanában?

A lottózás nagyon erősen függ a halmozódástól, sokan az egymilliárd forintos nyeremény felett lépnek be a heti játékba. A játékosbázis 30 százaléka játszik rendszeresen, a többiek nyereménytől függően csatlakoznak be időnként. 2020 tavaszán jegyeztük az eddigi legnagyobb halmozódásunkat az ötöslottón, akkor hetente körülbelül hétmillió alapjátékot játszottak, ez a kilencvenes években 20 millió felett volt még, amikor a termékkínálatunk jóval szűkebb volt, szinte csak lottóból és totóból állt.

Meglepően nagy arányban csökkent eszerint a lottózási kedv.

A fogadási kedv összességében egyáltalán nem csökkent, sőt összességében nincs kevesebb játékosunk, de ki kell emelnem azt is, hogy közben jelentős mértékben kibővült a játékpaletta, sokan átpártoltak például a sorsjegyekre, és a sportfogadás is népszerűbb, mint valaha. Utóbbi teszi ki a játékfogadások több mint 55 százalékát. Érdekesség, hogy a fiatal felnőttek már a gyorsabb nyerési élményre vágynak, inkább a sorsjegyeket, sportfogadást, virtuális fogadást szeretik, a szinte azonnali nyereményekkel, a hetente egyszer kisorsolt lottójátékok nekik lassúnak tűnhetnek. De aggodalomra semmi ok, idén kétszámjegyű növekedést produkál a lottójáték-szegmensünk, amely termék Európa-szerte inkább stagnál.

Máshol csökken a lottónyereményekbe vetett bizalom?

Globálisan alakulnak át a játékosszokások, a sportfogadás előretörése megállíthatatlan,

elsősorban a futball dominál mindenhol.

Mi magyarok ugyanakkor nagyon szeretjük a lottó játékokat, a tavaly megújított Eurojackpot a heti két sorsolással számos új játékost tudott bevonzani és a termék egy új lendületet kapott. Novemberben pedig érkezik az okoslottó megújuló applikációja a gyors és egyszerű játékért.