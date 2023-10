Magyar–izraeli kapcsolatok: igen szoros a gazdasági partnerség Tel-Avivval

Vaskupola-szerződés A két ország közötti együttműködések kiterjednek a védelmi területre is: egy 2023 augusztusában bejelentett együttműködés keretében a német Rheinmetall és az izraeli UVision Air Ltd. harci drónokat gyártanak majd Magyarországon. Emellett Magyarország a Vaskupola légvédelmi rendszer lokátoráról, tizenegy darab ELM–2084 típusú légtérellenőrző, légvédelmi és tüzérségi felderítőradar beszerzéséről is megállapodott, melyeket részben Nyírtelken gyártanak.