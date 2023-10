Habár Magyarország gazdasági fejlettsége még mindig messze van Ausztriáétól, a gyorsforgalmi utak terén már nincs szégyenkezni valónk. Az Eurostat legutóbbi, 2021-es adatai szerint, amíg nyugati szomszédunknál 1749 kilométer autópálya szolgálja az autósok kényelmét, addig hazánkban 1850 kilométeren épült ki valamilyen osztottpályás útszakasz.

Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

Még mindig a kelet-nyugati megosztottság

Az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztései megtették a hatásukat itthon: ma már a régióban is az egyik legnagyobb és legkiterjedtebb autópályahálózattal rendelkezünk. Ha a közvetlen szomszédainkat nézzük, akkor

Horvátországban 1316,

Szlovákiában 849,

Szlovéniában 616,

Romániában pedig 931 kilométer autópálya épült.

Jól látható viszont, hogy Kelet-Közép-Európa továbbra is el van maradva a nyugati országokhoz képest ezen a téren, ami összefügghet a gazdasági és fejlettségbeli különbségekkel.

Lehet azt persze vitatni, hogy mekkora gazdasági haszna van az autópályák építésének, mindenesetre sokatmondó, hogy a nyugat-európai fejlett államok – Belgium, Hollandia vagy Németország – még mindig másfél-kétszer, akár háromszor sűrűbb autópálya-hálózattal rendelkeznek, mint Magyarország.

Míg hazánkban ezer négyzetkilométerre 20 kilométer autópálya jut, addig ez a szám Németországban 37, Dániában és Spanyolországban pedig 31 kilométer. A sűrűn lakott Benelux államokban eközben egészen extrém szám jön ki: Belgiumban 58, míg Hollandiában 67 kilométer. Hogy utóbbit érzékeltessük, Hollandia kevesebb, mint fele akkora területen fekszik, mint Magyarország, mégis közel 1000 kilométerrel több autópályával bír (összesen 2790 kilométerrel).

Egy mutatóban már biztosan utolérte Magyarország Ausztriát.

Tovább bővülhet a magyar gyorsforgalmi hálózat

Ami alátámasztja, hogy a közel 2000 kilométeres magyar gyorsforgalmi úthálózatnak van hova fejlődnie, területarányosan az ország még 1000 kilométert simán elbírna. Ha egyelőre ennyi nem is fog megépülni, 272 kilométer biztosan, legalábbis a Magyar Koncesssziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tervei alapján. Így az M0-s alternatívájának majdan számító M81-es, M8-as, valamint a most is épülő M4-es mellett az M43-as, illetve M49-es szintén a koncessziós társaság tízéves tervének része. Ezekkel tehát 2030-ig bőven 2000 kilométer fölé juthat a magyar gyorsforgalmi úthálózat.

Hátsó trakustban Lengyelország és Románia, Spanyolország a legelső

Az egész Európai Unióban egyébként a legkisebb infrastruktúrával Lengyelország és Románia bír. A 37 millió lakosú és 312 ezer négyzetkilométeren elterülő Lengyelországban eddig mindössze 1761 kilométer autópálya épült, keleti szomszédunkban pedig 2021-ig összesen 931 – fele annyi, mint Magyarországon, miközben két és félszer nagyobb nálunk. Meglepő módon Spanyolország vezeti a listát, már ami a teljes hosszt illeti: az ibériai államban tavalyelőttig 15 860 kilométert adtak át, a második helyezett Németországban pedig 13 155-öt.