Élete során minden nyolc-kilencedik nőt érint a mellrák, ami már rég nem gyilkos kór, hiszen időben felismerve és kezelve túlnyomórészt, 85-95 százalékban sikeresen gyógyítható – hangsúlyozta Tóth Krisztina, az Egészség Hídja Összefogás az Egészségért a Mellrák Ellen Egyesület alelnöke a mellrák hónapja alkalmából rendezett sajtójékoztatón elhangzott, hogy október 8-án vasárnap öltözik rózsaszínbe a felújított Lánchíd és a Szabadság-szobor, hogy a délutáni városi sétával figyelmeztessenek az életmentő szűrés fontosságára.

Fotó: AFP

A 18-45 év közötti korosztályban az önvizsgálat fontosságát szokták kihangsúlyozni. a 45-65 év közöttieknek pedig teljesen ingyenesen áll rendelkezésre a népegészségügyi célú mammográfiás szűrés Magyarországon.

Kormányzati szándék, és a betegszervezetek régi kérése is, hogy az ingyenes szűréseket már 40 éves kortól biztosítsák,

ugyanis drasztikusan emelkedik a fiatal, 50 év alatti emlődaganatosok száma. Fontos lenne a 65 felettiek ingyenes szűrése is. A szűrésekre behívottak 40 százaléka vesz részt a vizsgálaton, 30 százalékuk pedig már előzmények miatt jár szűrésre.

Magyarországon 2019-ben 9769 főt szűrtek ki emlődaganattal, 2020-ban pedig 8046-ot. A mellrákosok 0,5-1 százaléka férfi, esetükben a betegség agresszívebb.

A 2010-es években nem nőtt a mellrákos esetek száma, de nőtt a betegek körében a fiatalok részaránya, ugyanis

30 százalékkal több 50 év alattit diagnosztizáltak az emlődaganat valamelyik típusával.

Állami szervezetek statisztikái szerint 2011 és 2019 között 72 ezerről 103 ezerre nőtt a 71907-ről 103353 főre nőtt a betegek száma. életben maradtak, kiszűrtek. Becslések szerint világszerte 2,3 millió, közülük 528 ezer fiatal, 45 év alatti nő él mellrákkal. A WHO legfrissebb, 2020-as adatai szerint világszerte 685 ezer haláleset történt a mellrákhoz kapcsolódóan. Magyarországon évente kétezer nő hal meg emlődaganatban és szövődményeiben.

A modern terápiáknak köszönhetően folyamatosan javulnak a túlélési esélyek, de ehhez elengedhetetlen, hogy a beteg minél előbb bekerüljön az egészségügyi ellátórendszerbe és a lehető leggyorsabban megkapja a szükséges ellátást.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Az új terápiák az életminőségben is javulást hoztak, a betegség típusától függően

már nem a kemoterápia az egyetlen módja a gyógyulásnak

– szögezte le a tájékoztatón Mühl Dorottya, a Semmelweis Belgyógyászati és Onkológiai Klinika szakorvosa.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb ajánlása szerint a gyógyulás és a biztonságos betegellátás érdekében minél jobban be kell vonni a saját egészségét érintő döntésekbe a beteget is, és fontos, hogy a beteg mindig tudja és tájékozott legyen azzal kapcsolatban, hogy mi, mikor, miért történik vele. Emellett a családtagokkal, betegszervezetekkel való intenzívebb együttműködés is javítja a megértést és a partneri viszony kialakulását orvos és beteg között, ezáltal növelve a terápia sikerét.

A terápiák sikerességét nagyban befolyásolja a betegek terápiahűsége és az orvos-beteg kommunikáció minősége

– hangsúlyozta Balázs Máté Ádám, a Semmelweis Belgyógyászati és Onkológiai Klinika rezidens orvosa.