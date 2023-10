Nagy Márton: jövőre 10-15 százalékkal nőhet a minimálbér

A legfrissebb inflációs adatot kommentálva Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter elmondta, hogy az elkövetkező időszakban az élelmiszerárakra kell helyezni a hangsúlyt, ezért is döntött a kormány a kötelező akciózás és a versenyt fokozó online árfigyelő rendszer kialakítása mellett.

Az üzemanyagárak alakulása kapcsán pedig azt emelte ki a Századvég konferenciájáról távozva nyilatkozó miniszter, hogy miután szeptember 26-án a kormány egyeztetett a Magyar Ásványolaj Szövetséggel, köztük a Mollal is, a benzin és a gázolaj ára is jelentősen csökkent, így holnaptól a benzin 50 forinttal, a gázolaj pedig 21 forinttal lehet olcsóbb.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető az Atv-nek azt is elmondta, hogy a kormánynak oda kell figyelnie arra, hogy a piaci szereplők ne éljenek vissza az árazási erejükkel, míg az infláció kapcsán megerősítette, hogy működik a terv, a kormányzati intézkedések hatékonyak és eredményesek. Ennek köszönhetően

még idén, várhatóan novemberben sikerül elérni, hogy a drágulás mértéke egy számjegyű legyen.

Az augusztusi 16,4 százalékhoz képest több mint 4 százalékponttal kedvezőbb a szeptemberi inflációs szint, január óta ez a legnagyobb dinamikájú visszaesés.

Nagy Márton elmondta azt is, hogy a jövő évet a növekedésnek kell szentelni, a 4 százalékos növekedési ütem és a 2,9 százalékos hiánycél is tartható lesz, miközben az infláció terén 6 százalékos értékkel számol a kormány, ezért a januári nyugdíjemelés mértéke is ennyi lesz.

A növekedés beindításának előfeltételeként nevezte meg a reálbérek növekedését, ezen a területen szeptemberben már beállhatott a fordulat.

A reálbérek alakulását pedig a fogyasztás terén is követheti a fordulat, még ha lassabban is, ami hozzájárulhat a gazdaság egészségesebb szerkezetű növekedéséhez. A fogyasztási fordulatot a novemberi nyugdíjkorrekció is segítheti, amire 190-200 milliárd forintot biztosít a költségvetés, de ebbe az irányba mutat a minimálbér emelése is. Erről október végén, november elején születhet megállapodás, az emelés mértéke 10-15 százalék lehet. A minimálbér egységesítése kapcsán pedig kifejtette: ahhoz az kell, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum összezáródjon. Ehhez azonban idő kell, nem egyik évről a másikra fog bekövetkezni.