A kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok kiemelt jelentőségűek, az Izraelbe irányuló növekvő éves áruexport mintegy félmilliárd euróra rúg, és az onnan hozzánk beérkező import is majdnem ugyanekkora összeget tesz ki. Ez azért is nagy jelentőségű, mert Indiával, az egyik legnagyobb ázsiai országgal is hozzávetőleg ekkora nagyságú a kétoldalú áruforgalom – közölte a szakértő, Becsey Zsolt, a Károli Református Egyetem egyetemi docense, volt külgazdasági államtitkár.

Fotó: Iunewind

Ázsiában Izraelhez hasonló forgalmat Dél-Koreával, Japánnal bonyolít le Magyarország, részben mint egy fejlett ország befektetéseihez kapcsolódó kereskedelem révén, és nem annyira a keleti nyitás külgazdasági stratégiájának köszönhetően. Az izraeli–magyar kétoldalú forgalomban az utóbbi években mindvégig magyar többlet volt.

Fontos megjegyezni, hogy általában a teljes magyar kivitelből a magyar többségi tulajdonú cégek exportja mintegy 20 százalékot tesz ki, azaz a nálunk megtelepedett külföldi kézben lévő cégek adják a kivitel 80 százalékát. Ez összegszerűen azt mutatja, hogy a mintegy 140 milliárd euróra rúgó teljes magyar árukivitelből 24-25 milliárd eurót tesz ki a magyar tulajdonú vállalkozások és a magyar multik kivitele. Izraelbe azonban ennél a 20 százalékos magyar tulajdonú aránynál sokkal magasabb tradicionálisan a magyar tulajdonú cégek hányada, ami nagyon kedvező. Izraelbe főleg termelőcégek visznek ki árukat, rendszerint magyar aktívummal zár a kétoldalú forgalom.

Az izraeli–magyar kétoldalú árukereskedelemben a fejlett relációknak megfelelően a gépek, berendezések és a feldolgozott termékek adják a döntő részt.

Ha a tőkebefektetéseket nézzük, idehaza a Teva gyógyszeripari céget szoktuk emlegetni, mint az itteni izraeli tőkebefektetések zászlóshajóját. A Teva egyébként leginkább generikus gyógyszereket gyárt. Az idejövő izraeli működő tőke főleg a high-tech beruházásokba száll be, illetve startup cégekbe fektetik a pénzüket az izraeli befektetők, nem egy esetben debreceni székhelyű vállalkozásokba.

Ez azért fontos szempont, mert így az idejövő izraeli vállalkozások a legmodernebb, high-tech technológiát és piaci menedzsmentet hozzák el Magyarországra.

A két ország között kiválók az egyetemi és tudományos kapcsolatok is, ezt támogatja, hogy Izrael részt vesz az Európai Unió kutatási és fejlesztési projektjeiben is, ez remek lehetőséget ad a két ország egyetemeinek, kutatóbázisainak a kooperációjára is. Fontos, hogy nagyon sok izraeli turista választja úti céljának Magyarországot, és évente rengeteg honfitársunk is – részben a rokoni kapcsolatok miatt – ellátogat a közel-keleti államba.

Tíz-tizenöt éve Izraellel a politikai kapcsolataink is kiválók, a kétoldalú miniszterelnöki látogatások is ezt bizonyítják. Izrael politikai berendezkedése példaértékű, igazi plurális demokrácia, rendszerint koalíciós kormányok irányítják az országot, ami segíti a sok konzultáció és konfliktus ellenére a döntési hatékonyságot és a konszenzuskeresés kultúrájának erősödését – mutatott rá Becsey Zsolt.