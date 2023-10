Ahogy az várható volt, a pénteki Magyar Közlönyben megjelent a kormány rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. november havi kiegészítő emeléséről.

A Magyar Közlönyben megjelent a nyugdíjkorrekcióról szóló döntés, hivatalos, mennyit és hogyan emel a kormány (Fotó: Shutterstock)

A nyugdíjemelés tényét már Orbán Viktor a múlt héten bejelentette, de a döntés azzal vált hivatalossá, hogy most írásban is megjelent. A kormányrendelet nem csak ezért fontos, hanem azért is, mert végre pontosan kiderülnek belőle a számok, azaz, hogy hogyan nő a nyugdíj novembertől és mennyi pénzt kapnak visszamenőleg a nyugdíjasok.

Kiknek jár a nyugdíjemelés novemberben?

A kabinet tehát a következőket rendelte el: 2023. november 1-jétől – 2023. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 3,1 százalékkal hivatalból kell emelni

az öregségi nyugdíjat, az özvegyi nyugdíjat, a szülői nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti hozzátartozói nyugellátást, a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát, a korhatár előtti ellátást, a szolgálati járandóságot, az átmeneti bányászjáradékot, a táncművészeti életjáradékot, a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a fogyatékossági támogatást, a vakok személyi járadékát, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, a polgármesterek közszolgálati járadékát, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást, a hadigondozásról szóló törvény alapján megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat, a házastársi pótlékot, a házastárs után járó jövedelempótlékot, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, a nemzeti gondozási díjat, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat.

Ez a fő szabály, de ezen belül számos speciális eset és számítási mód is lehetséges, ezekről szintén rendelkezett a kormány.

Mikor érkezik a visszamenőleges nyugdíjemelés?

Fontos ugyanakkor, hogy a 2023. novemberre járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. Azt is rögzítették, hogy a 2023. január–október hónapokra járó emelés összegét, valamint a tizenharmadik havi nyugdíjra vagy tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság esetén az arra járó emelés összegét a 2023 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy összegben kell folyósítani.

A nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.

Mennyivel emelkednek a nyugdíjak?

A 3,1 százalékos emelés az átlagos, 210 700 forintos nyugdíj esetén havi szinten 6532 forintot jelent. Tehát ennyivel nő novembertől az átlagos öregségi nyugdíj. Nyilván, aki ennél magasabb juttatásban részesül, az magasabb összeggel számolhat, akinek pedig az átlagtól elmarad a nyugdíja, az az összeget tekintve kevesebbre. Az arányok ugyanakkor azonosak. A 6532 forintos átlagos emelésnek köszönhetően novembertől az átlagos öregségi nyugdíj 210 700 forintról 217 232 forintra emelkedik.

A kormány természetesen visszamenőlegesen is kifizeti a nyugdíjkorrekciót. Ez azt jelenti, hogy 78 384 forintot kaphatnak készhez a nyugdíjasok egy összegben novemberben. Fontos, hogy ennek az alapja megint az átlagos öregségi nyugdíj, tehát a 210 700 forint. Így aztán összességében, ha az emelést teljes évre vetítjük, akkor 2023-ban a nyugdíjasok 84 916 forinttal kapnak többet.

Ezek a számok tehát az átlagos öregségi nyugdíjon alapulnak, de érdemes megjegyezni, hogy van más viszonyítási pont is. Ez pedig a medián nyugdíj (erre gondolhatott Orbán Viktor is, amikor arról beszélt, hogy novemberben átlagosan félhavi nyugdíj-kiegészítést fizetnek az időseknek – a szerk.), ami lényegében a „közepes” nyugdíj, amelynél kevesebbet és többet is körülbelül ugyanannyian kapnak. Ez júliusban 172 980 forintot tett ki, miközben az átlagos nyugdíj 192 856 forint volt. Az átlagos nyugdíj és az öregségi nyugdíj közötti eltérést az magyarázza, hogy a nyugdíjak mintegy negyede nem öregségi, ezek pedig lejjebb húzzák az átlagot.

Mennyibe kerül a nyugdíjemelés?

A mintegy 2,5 millió nyugdíjasra vonatkozó emelés összesen körülbelül 190 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. Erre azért volt szükség, mert az infláció az idén magasabb a vártnál, a nyugdíjak értékét pedig csak úgy tudják megőrizni, ha nyugdíj-kiegészítést adnak. Ez az éves nyugdíjas infláció mértékét veszi alapul, ami 2023-ban 18,5 százalék lehet. Miután januárban már végbement egy 15 százalékos emelés, ezt kell hozzáigazítani a 18,5 százalékos nyugdíjas inflációhoz. A matematika szabályai alapján ehhez a 15 százalékot további 3,1 százalékkal kell növelni.

Ezzel azonban még nincs vége a nyugdíjak fejlesztésének, januárban ugyanis újabb emelés következik.