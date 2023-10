A kormány egyedi támogatásokkal segíti az időseknek szóló programokat szervező civil szervezeteket – mondta Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Kossuth rádióban.

A kabinet intézkedései pedig azt segítik, hogy az idősek aktív részesei lehessenek a családnak.

Hornung Ágnes az elmagányosodás mellett a demenciát is súlyos problémának nevezte: Magyarországon már 250 ezer ilyen beteg van, de a betegség a családtagokat is beleértve mintegy egymillió embert érint. Hozzátette, hogy a betegséget gyógyítani nem lehet, ezért a legfontosabb a korai felismerés, illetve az aktivitás minél további megőrzése.

Még az év vége előtt a kormány elé kerülhet az úgynevezett demencia-akcióterv, amelyben azokat az információkat foglalják össze, amelyek segíthetik a betegeket és a családtagjaikat

– mondta az államtitkár.

Hornung Ágnes az M1 aktuális csatornán hangsúlyozta:

Az idősek nélkül nem lenne jelenünk, tehát nagyon fontos, hogy támogassuk őket minden élethelyzetben.

Ezt szolgálja a nyugdíjkorrekció is, amikor az infláció éves mértékével korrigálják a nyugdíjakat. Az év elején ezt már megtette a kormányzat, most pedig újra 3,5 százalékkal emelkednek a juttatások, ahogy azt tegnap Varga Mihály pénzügyminiszter is megerősítette. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a korrekciónak köszönhetően minden nyugdíjas novemberben az októberi nyugdíjához képest magasabb nyugdíjat kap januárig visszamenőleg, ami az átlagnyugdíjnál több mint 78,5 ezer forint. Tájékoztatása szerint januárban ismét emelni fogják a nyugdíjakat, újabb 6 százalékkal, februárban pedig a 13. havi ellátásra is számíthatnak a nyugdíjasok.